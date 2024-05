"Lista veterana, fedele a Bellelli e ora a Righi. Puntiamo su verde, sport diffuso e viabilità"

Si presenta alle elezioni amministrative per la terza volta, ponendosi come la "lista civica con più anni alle spalle, dieci per la precisione". E’ Carpi 2.0, fondata nel 2014 da Rossano Bellelli e che nel 2019 ha ottenuto 3mila voti pari all’8,2% con conseguente assegnazione di tre consiglieri comunali, uno dei quali, Carlo Alberto Fontanesi, ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio. "Siamo stati, come civica, gli alleati più fedeli e consistenti ai mandati di Alberto Bellelli – spiega Rossano Bellelli – e lo siamo ora a sostegno di Riccardo Righi. Nella coalizione di centro sinistra, su otto liste, sei sono di sinistra, una un po’ meno (il riferimento è a Italia Viva, confluita in ‘Uniti per Carpi’). Noi rappresentiamo autenticamente il centro, quello che guarda a un elettorato che con la sinistra non si identifica, ma che piuttosto che votare con la destra, se ne sta a casa. E’ a questi elettori che noi puntiamo – ha rimarcato Rossano Bellelli – ed è questo il ragionamento che ci ha guidati nel decidere di inserire nel nostro simbolo il riferimento alla Democrazia Cristiana, quale ‘partito di centro che guarda a sinistra’". Rispetto alle passate elezioni, stavolta non è stato possibile inserire nel simbolo della lista il nome del candidato sindaco: "Essendoci una lista specifica che fa capo a Righi, sarebbe stato considerato troppo e ingiusto verso il resto della coalizione". La lista è composta da 19 nomi: oltre ai tre consiglieri uscenti ci sono 10 nomi nuovi, tra cui lo stesso Rossano Bellelli, che la chiude. In merito ai punti del programma, che mira a porre in primo piano il ruolo delle donne, vi sono la coerenza con le indicazioni del Pug, il verde e la sostenibilità, la rigenerazione della città esistente, la viabilità con il nodo da sciogliere del passaggio a livello di via Roosevelt, sport diffuso partendo dai circoli".

m.s.c.