Liste civiche, Lega e Forza Italia: "Pd uscito allo scoperto su Aimag ma è diviso sulla futura gestione"

La scadenza del Patto di Sindacato di Aimag, che lega le decisioni dei 21 comuni soci, continua a tenere accesa la polemica politica. L’uscita dei sindaci del carpigiano che nasconderebbe – secondo molti – una virata verso il colosso bolognese Hera ha messo in allarme i comuni dell’Area Nord e del Mantovano. Ed ha allarmato i partiti, compreso il Pd che col suo coordinatore di zona Simone Silvestri respinge lo ’sgarbo’ dei sindaci di Carpi e Terre d’Argine. "Alla fine – dicono gli esponenti delle Liste civiche Crescere per Cavezzo – Libera scelta, Lega Bassa modenese, Forza Italia e Gruppo Lista civica – il PD è venuto allo scoperto, ma si è diviso in almeno tre tronconi, permettendo a una manciata di sindaci delle terre d’Argine, per giunta in scadenza, di fare il bello e il cattivo tempo". La sindaca di Bastiglia, Francesca Silvestri, che presiede il Patto di Sindacato e a cui compete riunire i soci per verificare se ci sono ancora le condizioni per procedere uniti verso le insistenze di Hera, decisa a rivendicare le sia fatto posto nella gestione e diventare partner industriale privilegiato, continua a tergiversare sulla convocazione. Una posizione dilatoria potrebbe portare alla scadenza del Patto e, dopo, Carpi e alleati avrebbero buon gioco a far valere il loro peso azionario legandosi al 25% di Hera. "Mentre il Pd Modenese, col suo segretario e sindaco di Soliera Roberto Solomita, vorrebbe slegare Aimag dal territorio, cedendola di fatto al controllo di Hera, quello della Bassa – scrivono gli amministratori di centrodestra dell’Area Nord – dice che ’la sede della discussione è l’assemblea del patto’. Cosa faranno i sindaci Pd in quella sede? Andranno verso Hera o valuteranno concretamente altre alternative possibili?

Ci augureremmo che i sindaci della Bassa e del Mantovano continuino a combattere uniti, affinché Aimag possa crescere nel solco di un progetto che è stato certamente vincente".

Alberto Greco