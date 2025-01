Liste d’attesa e rete ospedaliera: "Bilanci delle aziende Ausl e Aou, servono più risorse per i servizi"

"Modena merita il massimo impegno per aumentare la qualità del servizio sanitario pubblico integrato. Io farò certamente la mia parte alla presidenza Commissione regionale Sanità". Parola del consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli che augura "buon lavoro" ai nuovi direttori generali Mattia Altini (Ausl) e Luca Baldino (Aou) appena nominati e "ringrazia" per "l’impegno i dg Anna Maria Petrini (che andrà a Bologna) e Claudio Vagnini.

"Il mio compito e quello dei consiglieri regionali – dice Muzzarelli – sarà quello di seguire passo dopo passo le evoluzioni delle necessità e delle programmazioni in corso nel nostro territorio, consapevoli che la provincia di Modena deve continuare a chiedere alla Regione riconoscimenti per il riequilibrio delle risorse dei bilanci delle due aziende. L’elenco è lungo: dall’Aou all’Ausl su tutto il territorio provinciale, dalla copertura degli investimenti del Pnrr alla soluzione delle tensioni della Casa della Comunità di Pavullo. Va poi sgomberato il campo da inutili e dannose chiacchiere sugli ospedali di Vignola e Pavullo che resteranno riferimenti preziosi".

La prima seduta della Commissione sanità in Regione sarà convocata nella prima settimana di febbraio e sul tavolo ci sarà anche il nodo delle difficoltà dei finanziamenti nazionali. "Il Governo deve essere più responsabile, per valorizzare e rilanciare la sanità pubblica universalistica – dice Muzzarelli – Se crede che la sanità sia valore fondante del nostro Paese sia conseguente e la finanzi come si merita. Ed è importante che vi siano le giuste remunerazioni e i giusti contratti per i lavoratori del settore. La Commissione ascolterà i programmi, a partire dal welfare, che dovranno consolidare la tenuta della coesione sociale nella nostra regione. I professionisti che lavorano in sanità e i volontari sono sempre ’sul pezzo’ e occorre impegno per coinvolgerli di più".

Sempre in commissione, a febbraio, "verificheremo il programma operativo dell’Assessorato, l’impianto di rafforzamento della sanità fino a capire meglio i rapporti con le Università, i rapporti con i medici di medicina generale, i rapporti con i sindacati – continua Muzzarelli – I nuovi direttori e l’assessorato dovranno impegnarsi per tenere conto delle diversità territoriali: per esempio Modena è una ’mini- Italia’ con una rete ospedaliera che va dalla città alla pianura alla montagna, e serve un progetto speciale aree montane ed interne. Non c’è un modello standard regionale ma specificità da tutelare. Il modello che vogliamo tutela le specificità dei territori provinciali con l’attivazione penso anche di nuove relazioni per ottenere scelte interprovinciali al fine di migliorare i servizi su tutto il territorio, superando il concetto di periferie". Anche il tema Cau è agli atti della commissione: "Devono funzionare al meglio nell’ambito del rafforzamento dell’assistenza territoriale ed evoluzione della medicina convenzionata, ed evitare che la risposta alle urgenze sia l’accesso ai Pronto soccorso, che sono destinati alle emergenze e a casi di grave complessità".

Più complesso il nodo delle liste d’attesa che "deve essere inserito nell’ambito più complessivo della attivata riorganizzazione dell’assistenza territoriale e del rafforzamento dei percorsi ospedale-territorio. Le reti potenziate pubbliche e integrate possono snellire i tempi di risposta. In Commissione affronteremo temi legati alle mutazioni sociali, alle esigenze di sostenere la natalità e le nuove esigenze socio-sanitarie che richiedono nuove risposte".

Penso infine che l’Assemblea dovrà riflettere sulle relazioni tra Regione ed Università per aumentare la collaborazione, la formazione dei professionisti, la ricerca, e verificare periodicamente i risultati.