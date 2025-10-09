Liste d’attesa troppo lunghe. La Corte dei conti striglia l’Ausl: "Non usa i fondi a disposizione"

La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna critica l’AUSL di Modena "su attività e obiettivi non raggiunti in termini di riduzione delle liste d’attesa", compreso il mancato utilizzo di parte dei fondi a disposizione. Lo segnalano i consiglieri regionali di Forza Italia Pietro Vignali e Valentina Castaldini.

Nella delibera 123 del 18 settembre, è il documento citato dagli azzurri, la sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti ha rilevato che l’Azienda sanitaria territoriale modenese non ha raggiunto gli obiettivi stabiliti per il 2024 per i tempi di attesa. Tra le criticità che secondo i magistrati contabili non hanno consentito di ottenere la performance indicata dalla Regione – il 90% delle prestazioni sanitarie erogate nei tempi stabiliti dalla legge (Modena si ferma all’86,5%) – ci sono "la mancata previsione dell’attività di libera professione intramoenia quale strumento eccezionale di governo delle liste d’attesa in caso di indisponibilità temporanea delle prestazioni". L’attività intramoenia, scrive la Corte dei conti, "ha acquisito nel tempo una duplice valenza, da un lato quella di valorizzare le professionalità del medico legato da un rapporto di esclusività all’ente sanitario pubblico, dall’altro quella di integrare l’offerta sanitaria qualora una ridotta disponibilità temporanea di prestazioni in regime istituzionale metta a rischio il diritto del cittadino di ricevere la prestazione entro i tempi massimi prescritti per classe di priorità".

E c’è anche "il mancato utilizzo di una parte consistente del Fondo Balduzzi che è destinato appunto alla copertura delle attività di riduzione delle liste di attesa. Tale fondo è costituito dall’accantonamento del 5% proprio dei compensi dell’attività libero professionale intramuraria dei medici". Ma non solo.

I magistrati contabili, continua Forza Italia, hanno evidenziato che dei 220.047 euro maturati ad hoc nel 2022 ne sono stati utilizzati solo 150mila, nel 2024. "Nulla, invece, dei 223.757 euro accantonati nel 2023 è risultato essere stato investito per lo scopo specifico a cui essi sono vincolati. In tutto sono 293.804 euro – calcolano gli azzurri – a cui si potrebbe aggiungere l’ulteriore accantonamento di 245.158,85 euro", per i quali però la Regione ha precisato alla Corte dei conti di non poter ancora fornire dati definitivi. Certo è, tirano le somme Vignali e Castaldini, "che se anche questi ultimi non fossero stati impiegati a dovere, si arriverebbe a oltre mezzo milione di fondi inutilizzati su Modena per una delle più gravi emergenze della sanità regionale". Inoltre la Sezione rileva nel 2023 un 13,7% di prestazioni Alpi (Attività di libera professione intramoenia) prenotate e non eseguite, in aumento nel 2024 al 17,5%. "La mancata esecuzione delle prestazioni, delle cui ragioni non è data evidenza, denota un andamento dell’attività migliorabile in termini di efficienza".

Forza Italia parla in definitiva di "altro schiaffo per la sanità regionale e in particolare per quella modenese che dovrebbe allertare la giunta regionale di De Pascale. Prima di chiedere soldi ai cittadini con le tasse o al Governo bisognerebbe spendere bene tutti quelli che si hanno già a disposizione".