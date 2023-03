L’istituto Da Vinci ricorda la prof Maria Capone

A distanza di 10 anni dalla scomparsa della professoressa Maria Capone, avvenuta il 1 marzo 2013, l’intera comunità dell’istituto da Vinci, insieme a ex dirigenti, ex colleghi, studenti diplomati in tempi più o meno lontani, ricorda la docente di informatica e, per un periodo troppo breve, anche preside dell’Istituto carpigiano.

"Chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla e di godere della sua amicizia, non può far altro che pensare come la sua assenza sia tangibile, ogni giorno. Avrebbe continuato a rendere la scuola un luogo di incontro e di formazione.

Sarebbe stata una dirigente energica ed efficiente, capace di agire in equilibrio tra determinazione e dolcezza, tra saggezza e leggerezza.

Avrebbe di certo lasciato un’impronta indelebile, fatta di solida competenza e sguardo sorridente.

In sua memoria – si legge nel ricordo – , ancora oggi la scuola attribuisce ogni anno una borsa di studio al miglior studente del biennio e al miglior studente del triennio.

Il pensiero corre, con affetto, a tutti coloro che le hanno voluto bene, alla sua famiglia, al marito professor Giorgio Goldoni, ai figli.

E se è difficile accettare il dolore di non averla più tra noi, Maria – si legge nel toccante ricordo – rimarrà sempre presente nel ricordo di chi l’ha conosciuta, amata, stimata".

r.m.