L’istituto Volta nella rete nazionale. La prima assemblea al Miur a Roma

Il ‘Volta’ di Sassuolo è in Resil, la Rete delle Scuole Italiane della Logistica. Giovedì, presso il Miur a Roma, si è tenuta la prima assemblea nella neonata Rete Resil. Un appuntamento cui hanno preso parte i dirigenti scolastici di tutti gli istituti d’Italia che erogano la formazione della logistica, affiancati dai rappresentanti del Ministero, dai delegati di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) e dalle figure imprenditoriali legate al mondo del lavoro. La rete si pone come obiettivo quello di condividere esperienze, conoscenze e progettazione curricolare, al fine di cooperare alla realizzazione di percorsi formativi allineati con le esigenze del mondo del lavoro e tesi alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze personali degli studenti, in un settore strategico e in continua crescita.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato lo Statuto e sono stati eletti i 12 membri del consiglio direttivo di Resil: tra questi la dirigente Sabrina Paganelli (nella foto) dell’IIS ‘Alessandro Volta’, che rappresenterà la regione Emilia Romagna.