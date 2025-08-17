Lite per l’acquisto di un accendino: parapiglia al bar, 3 clienti aggrediti

Modena, 17 agosto 2025 – E’ entrato all’interno del bar per acquistare un accendino. A suo dire il resto resogli dal titolare sarebbe stato sbagliato: per questo avrebbe prima iniziato ad inveire contro il commerciante per poi picchiare alcuni clienti presenti, ferendoli con cocci di bottiglia.

E’ accaduto la sera del 14 agosto all’interno di un bar in via Berengario all’angolo con via Aldo Moro, in città e gestito da cittadini cinesi. In carcere con l’accusa di lesioni, resistenza e minacce è finito un giovane nigeriano che ieri, dinanzi al giudice, nel corso del processo per direttissima ha sostenuto di essere figlio di un principe in Nigeria e di dormire al Novi Sad, sui gradoni, per ‘provare’ la vita di strada.

Nei suoi confronti il giudice, dopo aver convalidato l’arresto eseguito dagli agenti della Volante, subito intervenuti sul posto, ha disposto la custodia cautelare in carcere mentre la difesa – che probabilmente nel corso del processo chiederà che l’imputato venga sottoposto a perizia psichiatrica – aveva fatto richiesta di divieto di dimora a Modena. La lite sarebbe esplosa appunto per l’acquisto di un accendino.

Nel corso della violenta discussione scaturita, pare, da un resto presubilimente errato, l’imputato ha poi aggredito tre clienti, di origine cinese, presenti nel locale e due di questi hanno riportato diverse lesioni con prognosi di 7 e 20 giorni.

Infatti l’imputato li ha aggrediti con cocci di bottiglie, ferendoli alle braccia. Il giovane nigeriano, tra l’altro, non sarebbe nuovo a questo genere di episodi: due anni fa avrebbe aggredito i poliziotti; stessa situazione anche lo scorso anno a fronte di controlli. Ieri il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere in attesa del processo.