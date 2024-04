Lite tra automobilisti, uno estrae la scacciacani: 22enne denunciato

Modena, 21 aprile 2024 – La lite tra automobilisti è sempre dietro l’angolo. Nella maggior parte dei casi il tutto finisce con qualche imprecazione da un finestrino all’altro e una sgasata sui pedali. Sabato pomeriggio in centro a Modena invece si è andati oltre.

Durante infatti un diverbio scoppiato tra due automobilisti è spuntata una pistola. Ad accendere la scintilla è stata una mancata precedenza, una delle tante variabili della cosiddetta ’rabbia stradale’ che in alcune situazioni purtroppo può avere anche esiti tragici.

In questo caso per fortuna nessun ferito ma la paura è stata tanta. E’ accaduto in via Grimelli, alle porte del centro storico tra viale Reiter e viale Caduti in Guerra. Sembrava uno dei tanti diverbi tra automobilisti ma i toni si sono scaldati sempre più, al punto che uno dei due ha estratto una pistola puntandola contro l’altro.

L’arma si è rivelata in seguito essere un scacciacani ma il gesto è stato più che sufficiente per fare piombare l’automobilista nella paura. L’uomo, un 45enne italiano, ha preso però la decisione più saggia, è infatti ripartito allontanandosi in tutta fretta ma andando diretto verso caserma dei carabinieri di viale Tassoni. Qui ha consegnato ai militari il numero di targa dell’altro auto che, pur nella concitazione del momento, era riuscito a segnarsi.

I Carabinieri della Stazione, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena e dalle unità della Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, poche ore dopo hanno così suonato al campanello dell’irascibile automobilista che nel frattempo era rincasato.

Nella perquisizione domiciliare gli uomini dell’Arma hanno trovato la scacciacani, una perfetta imitazione di un’arma da fuoco. Per l’uomo, 22 anni, anche lui italiano, è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di minaccia grave.