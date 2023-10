Lite col compagno ubriaco, ’salvata’ dai carabinieri

La discussione stava degenerando: per questo motivo, spaventata dall’aggressività del compagno, ha deciso di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, però, il 39enne, completamente ubriaco, prima li ha offesi e minacciati, dopo di che ha colpito con un pugno al volto uno degli operatori. L’episodio risale a martedì sera, quando i carabinieri sono intervenuti in una abitazione nella zona residenziale di Formigine a seguito della chiamata di una donna che stava litigando con il compagno. All’arrivo della pattuglia, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato per violenza, resistenza e lesioni aggravate. Ieri mattina il 39enne arrestato è stato processato con rito abbreviato, come richiesto dalla difesa dell’imputato, e condannato a sei mesi di carcere. L’imputato – difeso dall’avvocato Fernando Giuri – si è detto dispiaciuto per quanto avvenuto, spiegando di non trovare lavoro e di essere preoccupato per le condizioni di salute della compagna ma anche dei genitori. "Probabilmente neppure impugneremo la condanna – afferma l’avvocato Giuri – per ottenere un ulteriore sconto di un sesto della pena come previsto dalla riforma Cartabia".

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Formigine, Maria Costi, al fine di esprimere il più sentito ringraziamento ai militari intervenuti. "Un fatto come questo – afferma – sottolinea l’importanza di chiedere prontamente aiuto, in primis alle forze dell’ordine, come avvenuto. Gli episodi di violenza non vanno mai sottovalutati, per questo è attivo il Centro antiviolenza distrettuale ’Tina’ (a Sassuolo in via Adda 50), che le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza possono contattare, anche telefonicamente al numero 0536880598, oltre al numero nazionale attivo h24 1522.

Al 31 agosto 2023 – conclude la sindaca – le donne che hanno chiesto aiuto al Centro sono 118; tra queste, 90 sono nuovi accessi. Lo scorso anno, il numero totale di donne che si sono rivolte al Centro erano 146. Cresce la consapevolezza delle donne e il coraggio di chiedere aiuto, ma pare aumentino anche gli episodi di violenza. Pertanto non dobbiamo abbassare la guardia, in un’azione di rete che coinvolga tutte le parti".

Valentina Reggiani