Lite familiare finisce a bastonate, uomo in rianimazione

Si sono presi a bastonate, dopo un’accesa lite familiare. Nel corso della violenta colluttazione uno dei ‘partecipanti’ alla rissa è stato colpito con tale violenza da finire in rianimazione. Il grave episodio si è verificato domenica sera in una palazzina di via Pier della Vigna, nei pressi di strada Nazionale per Carpi. La dinamica di quanto accaduto ancora non è chiara: le indagini sono in corso da parte degli agenti della volante, giunti prontamente sul posto. Quel che si sa è che alcuni dei familiari che hanno preso parte alla lite, tutti di origine turca, dopo la colluttazione a suon di bastoni hanno chiamato i sanitari del 118. Quando gli operatori sono giunti sul posto hanno trovato uno dei diversi feriti, un uomo di 47 anni a terra e privo di sensi. Il ferito è stato subito trasportato all’ospedale di Baggiovara per essere sottoposto alle cure del caso ed ora si trova ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. L’uomo è stato infatti colpito a bastonate sul capo e ha riportato un grave trauma cranico.

Il responsabile è stato denunciato per lesioni aggravate e sono appunto in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità in capo agli altri cittadini presenti che, all’arrivo dei poliziotti, sono stati tutti sentiti al fine di ricostuire appunto quanto accaduto.

Alla base della violenta aggressione – da quello che è emerso fino a questo momento – vi sarebbero appunto animati dissapori in ambito familiare, ma le indagini sono ancora in corso.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria del ferito, le sue condizioni sono preoccupanti, essendo stato colpito con estrema violenza. Le prossime ore saranno dunque fondamentali per sciogliere la prognosi.