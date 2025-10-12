Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaLite furibonda alla stazione. Accoltellato un 33enne
12 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Lite furibonda alla stazione. Accoltellato un 33enne

Lite furibonda alla stazione. Accoltellato un 33enne

È stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio il 27enne straniero che nel mezzo...

Carabinieri in azione

Carabinieri in azione

È stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio il 27enne straniero che nel mezzo di una lite ha colpito un connazionale di 33 anni. Giovedì, a intervenire, nei pressi di un esercizio pubblico del paese, sono stati i carabinieri della stazione di San Felice, con il supporto dei colleghi di San Prospero, a seguito di una segnalazione per una lite in strada tra stranieri. Sul posto, i militari hanno rinvenuto a terra un coltello da cucina lungo 35 centimetri, immediatamente sottoposto a sequestro. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire che, poco prima, il 27 anni avrebbe colpito con l’arma un connazionale di 33 anni, provocandogli lievi lesioni da taglio. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Mirandola, da dove è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Il presunto aggressore è stato poi accompagnato all’ospedale di Carpi per una crisi d’ansia, senza prognosi. I carabinieri di San Felice hanno deferito in stato di libertà l’uomo ritenuto responsabile del ferimento, per il reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Entrambi i soggetti, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: all’indagato è stato notificato l’invito a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri