Lite furibonda alla stazione. Accoltellato un 33enne

È stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio il 27enne straniero che nel mezzo di una lite ha colpito un connazionale di 33 anni. Giovedì, a intervenire, nei pressi di un esercizio pubblico del paese, sono stati i carabinieri della stazione di San Felice, con il supporto dei colleghi di San Prospero, a seguito di una segnalazione per una lite in strada tra stranieri. Sul posto, i militari hanno rinvenuto a terra un coltello da cucina lungo 35 centimetri, immediatamente sottoposto a sequestro. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire che, poco prima, il 27 anni avrebbe colpito con l’arma un connazionale di 33 anni, provocandogli lievi lesioni da taglio. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Mirandola, da dove è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Il presunto aggressore è stato poi accompagnato all’ospedale di Carpi per una crisi d’ansia, senza prognosi. I carabinieri di San Felice hanno deferito in stato di libertà l’uomo ritenuto responsabile del ferimento, per il reato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Entrambi i soggetti, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: all’indagato è stato notificato l’invito a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.