Lite in casa, anziana accoltella la figlia alla schiena

Dramma familiare martedì sera all’interno di una palazzina di un comune delle Terre di Castelli. Una signora anziana, infatti, ha afferrato un coltello per poi colpire la figlia alla schiena con più fendenti. Pare che il gesto sia legato ad un diverbio scoppiato tra le due donne. Fortunatamente, anche grazie ai vestiti ‘spessi’ indossati dalla vittima, le ferite da taglio sono risultate superficiali e la donna se l’è cavata con una settimana di prognosi. La lama non sarebbe infatti andata in profondità. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.30. Da quanto si è appreso la vittima, una 48enne del posto è stata appunto aggredita alle spalle dalla madre, già in cura per problemi di natura psichiatrica. La donna, all’improvviso, avrebbe afferrato un coltello per poi colpire più volte la 48enne. La vittima ha subito contattato il 118 e sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno immediatamente medicato la donna.

Subito dopo sono intervenuti anche i carabinieri, al fine di ricostruire la dinamica di quanto accaduto tra le mura dell’appartamento. A seguito di accertamenti è emerso appunto come la madre della 48enne soffra di disagi psichici. La figlia, trasportata in ospedale in ambulanza, è stata poi medicata e dimessa con sette giorni di prognosi.