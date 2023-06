Lite in casa poi aggredisce i militari

L’altra notte i carabinieri della Stazione di Mirandola e di Finale Emilia sono intervenuti presso un’abitazione dove era stata segnalata una lite tra coniugi.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima si era verificato un litigio, per futili motivi, tra la donna che ha chiesto aiuto e il marito, trovato in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

Nella circostanza, l’uomo, alla richiesta di fornire le proprie generalità, si è scagliato contro i militari spintonandoli con violenza e rendendo necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino per riuscire a bloccarlo.

I militari e l’aggressore non hanno riportato lesioni. Arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato successivamente rimesso in libertà, secondo le procedure di legge previste.