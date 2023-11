Lite per l’affitto . Lo colpisce alla testa con un ferro da stirto. Denunciato 58enne

Un uomo residente a Sassuolo ha colpito alla testa una persona al culmine di una lite con un ferro da stiro facendolo svenire. Tutto è accaduto a Castellarano nell’ambito di una trattativa per la locazione di un appartamento degenerata in lite violentissima.

L’aggredito si era accordato per prendere in affitto un alloggio di proprietà di un suo conoscente di 58 anni. Quest’ultimo, al momento di concludere l’intesa, ha chiesto un anticipo di mille euro. Ma l’uomo interessato all’affitto ha chiesto almeno di poter visionare la casa prima di versare la somma pattuita.

A quel punto è nato il diverbio, anche provocato probabilmente per un mancato accordo sulla somma da versare. Il 58enne ha reagito con violenza: si è recato alla sua auto e dallabitacolo ha tirato fuori allora un ferro da stiro con ilquale ha colpito alla testa l’altro uomo, di 62 anni, che ha perso i sensi.

Lo sconcertante episodio è accaduto lo scorso agosto a Castellarano. A essere denunciato adesso è stato un residente sassolese. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre sul posto veniva fatta arrivare anche l’ambulanza della Croce rossa locale. Il 62enne, in stato confusionale e ferito, è stato portato in ospedale a Scandiano e medicato in pronto soccorso per traumi giudicati guaribili in una settimana. Fortunatamente il colpo non ha riguardato organi vitali.

Una volta ripresasi dal trauma la vittima dell’aggressione ha deciso di sporgere formale querela alla caserma di Castellarano. Sono state a quel punto avviate le indagini dei carabinieri, che, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere in zona, hanno portato alla denuncia per il reato di lesioni a carico del proprietario dell’alloggio, il 58 enne residente a Sassuolo. Le indagini hanno previsto anche la raccolta di testimonianze delle persone che avevano assistito alla scena. Testimonianze che hanno di fatto confermato la tesi accusatoria.