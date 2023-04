Lite, sfregiato con coccio di vetro

Frastornati dai fumi dell’alcol hanno iniziato a litigare. Dopo di che uno dei due, un giovane marocchino, ha colpito l’altro, un tanzaniano di 32 anni con un coccio di bottiglia, sfregiandogli il volto. Lo straniero è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravi e resistenza. Il grave episodio è accaduto al parco Guerzoni di Castelfranco Emilia venerdì, nel primo pomeriggio. Zona, quella attigua al parco nota per frequenti episodi di spaccio e degrado. Ad intervenire, infatti, sono stati subito i carabinieri che si trovavano nell’area poiché impegnati nei controlli del territorio. Sul posto sono poi accorsi i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale. Il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni e probabilmente dovrà essere sottoposto ad un intervento. Per il marocchino sono quindi scattate le manette. Lo straniero, ieri, nel corso dell’udienza per direttissima è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg, in attesa del processo.