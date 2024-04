Lite tra automobilisti, spunta una pistola: denunciato per minacce

Modena 21 aprile 2024 – Durante una lite fra automobilisti estrae una scacciacani per intimorire il ‘rivale’. È l’episodio avvenuto sabato a Modena. Alla vista dell’arma l’altro automobilista si è allontanato per rivolgersi immediatamente ai carabinieri: l’autore del gesto è stato così subito identificato, rintracciato e denunciato alla procura per minaccia grave dai militari dell’Arma. La scacciacani utilizzata dall’automobilista per intimidire il secondo i carabinieri l’hanno trovata nell’abitazione dell’uomo denunciato durante una perquisizione.