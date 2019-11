Una banale lite per l’uso del bagno è degenerata in una violenta aggressione tra coinquilini. E’ finita con un giovane di 27 anni, italiano, che ora si trova ricoverato all’ospedale in gravi condizioni a causa di una profonda ferita da arma da taglio all’addome mentre un uomo di 53 anni, di origine ucraina, è stato arrestato con la...

Una banale lite per l’uso del bagno è degenerata in una violenta aggressione tra coinquilini. E’ finita con un giovane di 27 anni, italiano, che ora si trova ricoverato all’ospedale in gravi condizioni a causa di una profonda ferita da arma da taglio all’addome mentre un uomo di 53 anni, di origine ucraina, è stato arrestato con la pesante accusa di tentato omicidio.

L’aggressione si è verificata nella tarda serata di lunedì in un appartamento della centrale via Mazzini a Sassuolo. A comporre prima il 118 poi il 113, è stato un terzo coinquilino, un giovane di nazionalità rumena, che ha assistito all’episodio.

Da quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto è nato durate quello che sembrava un normale diverbio per l’uso del bagno, una banalità tra coinquilini insomma. La lite però ha assunto toni sempre più esasperati fino a quando il 53enne ha afferrato un coltello da cucina, ha sfondato la porta del bagno e ha colpito il giovane all’addome; un solo colpo che è penetrato in profondità.

All’arrivo dei poliziotti il ragazzo era già stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso, mentre nell’abitazione c’era ancora l’aggressore. L’uomo ha ammesso immediatamente agli agenti la responsabilità di quanto accaduto il fatto consegnando l’arma usata per colpire il coinquilino, un coltello da cucina che era stato lavato. L’uomo, che risiede in Italia con regolare permesso di soggiorno, non ha precedenti penali. E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Sant’Anna.

Il ragazzo aggredito è stato operato d’urgenza e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara. La prognosi è riservata.

Emanuela Zanasi