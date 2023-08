Lite tra coinquilini, straniero accoltellato

Hanno iniziato a discutere animatamente per motivi pare legati ad una donna contesa. Dopo di che uno dei due ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l’altro ad un braccio. L’ennesima grave aggressione si è verificata giovedì sera, intorno alle 23 in una palazzina di via Giardini. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, svolti dagli agenti della volante un marocchino 50enne ha aggredito il coinquilino, un rumeno dopo appunto una lite scaturita da futili motivi. I due, infatti, avrebbero discusso per motivi di gelosia legati ad una donna. Al termine del violento diverbio il marocchino avrebbe quindi afferrato il coltello e colpito al braccio l’altro straniero, provocandogli lesioni fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito in ospedale, dove è stato medicato. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della volante che hanno arrestato il marocchino con l’accusa di lesioni aggravate. Nell’appartamento i poliziotti hanno anche rinvenuto l’arma utilizzata dall’arrestato per colpire il coinquilino. Ieri mattina il marocchino è stato processato per direttissima