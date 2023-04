Lite tra due stranieri, ferito un poliziotto

Lite tra due detenuti all’interno del 6° reparto della Casa Circondariale di Modena. Nel tentativo di mettere fine al dioverbio tra due stranieri un agente della Penitenziaria è rimasto ferito ed è stato medicato al pronto soccorso. Elia Sposito segretario regionale dell’Emilia-Romagna del sindacato di Polizia Penitenziaria Spp sottolinea che "l’episodio è uno dei tanti che si verificano quotidianamente nelle carceri. Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni ed auspichiamo in un cambiamento che sembra non avvenire mai sebbene il susseguirsi dei governi e delle relative promesse".