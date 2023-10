Lite tra ragazzi e vandalismi al bar. I genitori ripagano tutti i danni

Avevano danneggiato la staccionata di un dehors, oltre a lanciare tavoli e sedie di plastica in strada, nel corso di una lite per motivi da chiarire. Era pronta a partire la denuncia nei confronti di alcuni ragazzi che avevano vandalizzato un bar del centro di Pavullo, ma i genitori – all’indomani del fatto – si sono presentati dalla titolare per ripagare tutti i danni. L’episodio si è verificato nel corso della notte tra sabato e domenica in via Giardini. La titolare del locale ha trovato la spiacevole ‘sorpresa’ solo al mattino: "Sono arrivata e ho visto che era tutto spaccato – spiega –. Mi è stato riferito che nella notte c’era stata una lite; di più non ho saputo". La proprietaria aveva così deciso di recarsi dai carabinieri, i quali stavano già procedendo con i dovuti accertamenti e verifiche in merito all’episodio. Poi, però, tutto si sarebbe risolto nella maniera migliore: "Mentre stavo andando a sporgere denuncia – prosegue la titolare – i genitori di uno dei ragazzi coinvolti nella lite si sono presentati al locale per ripagare i danni.

Sono perciò tornata indietro, e mi sono stati consegnati i pezzi di staccionata nuova, che erano già andati ad acquistare.

I genitori stessi, a breve, sostituiranno anche i tavoli danneggiati: in questa maniera, abbiamo risolto la questione senza procedere con la denuncia".

