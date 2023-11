Lite tra stranieri, droga al XXII Aprile

Ancora un episodio di violenza nei pressi della stazione ferroviaria. Giovedì sera, infatti, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite tra due stranieri, segnalata da alcuni passanti. Una volta giunti sul posto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno subito individuato i due ‘rivali’in piazza Dante, fermandoli e identificandoli. I due - è emerso dagli accertamenti - avevano iniziato a litigare tra loro per futili motivi ma l’arrivo repentino delle pattuglie ha evitato il peggio. Nel corso delle procedure di identificazione, uno dei due fermati, 27enne, è risultato clandestino e per questo motivo è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il rimpatrio per la successiva espulsione. L’altro contendente, regolare, è stato invece denunciato. I militari, avvalendosi anche dell’unita cinofila della Polizia Locale, hanno poi controllato il vicino parco XXII Aprile trovando, sotto una pianta, 5 grammi di marijuana.