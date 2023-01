Lite tra vicini finisce in tribunale

I fatti risalgono al 2021 quando a Massa Finalese, in piazza Pertini, scoppia un litigio tra due famiglie. All’origine della discussione paiono esserci questioni di ‘cattivo vicinato’ tra le persone coinvolte. Nello specifico, le parti interessare dalla lite sono due donne, ossia una madre 74enne e una figlia 50enne e, dall’altra parte, una coppia di 30enni. Nonostante i due nuclei familiari vivano in palazzine separate, ben presto dalle parole sono passati alle mani, con lesioni testimoniate da referti medici. Nel frattempo il primo nucleo, composto da madre e figlia, ha deciso di cambiare casa, mentre la coppia di 30enni è stata convocata dal giudice di pace. Allo stato attuale, madre e figlia sono a rischio processo: la Procura ha chiesto per loro il rinvio a giudizio per i reati di stalking e lesioni. L’udienza preliminare è rinviata al 6 aprile.