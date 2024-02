Lite violenta in zona stazione, ferito con una bottiglia di vetro

Lite con ferito, ieri nel tardissimo pomeriggio nella zona delle stazioni, notoriamente ben calda dal punto di vista dell’ordine pubblico e non sempre ben frequentata. Mancava poco alle 19 quando, stando alle prime riscostruzioni, una lite tra due stranieri è sfociata in un’aggressione che ha visto uno dei due contendenti ferire l’altro con il coccio di una bottiglia di birra. Il ferito è stato portato in ospedale in ambulanza, mentre l’aggressore è scappato ma sarebbe già stato individuato – anche grazie alle tante telecamere presenti in zona, e nello specifico quella di fronte alla stazione ferroviaria per Reggio Emilia – e nei suoi confronti il cerchio si stringe. Sul posto, tra lo concerto dei tanti passanti e dei tantissimi automobilisti in transito, i Carabinieri della stazione cittadina e gli agenti del Commissariato sassolese, oltre a diverse pattuglie della Polizia Municipale e il Comandante della stessa Rossana Prandi.

L’accaduto, ancora la vaglio delle forze dell’ordine, è stato ricostruito grazie alle testimonianze e ai sistemi di videosorveglianza, che oggi verranno nuovamente esaminati, ma pare si sia trattato, appunto, dell’ennesima lite tra stranieri finita male. In zona anche il vicesindaco Alessandro Lucenti, che ha preso le informazioni del caso sull’accaduto e il consigliere comunale Francesco Macchioni, proprietario di un esercizio commerciale non lontano dal luogo teatro dell’episodio.