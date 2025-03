Liti con l’amministrazione, successo per il seminario

Numerosa partecipazione di pubblico per il seminario-laboratorio dedicato alla risoluzione alternativa delle controversie con la Pubblica amministrazione, tenutosi lunedì al Tecnopolo di Carpi. Tra i presenti cittadini, professionisti e imprese interessati a conoscere strumenti di conciliazione rapidi, gratuiti ed efficaci. Ad aprire i lavori, il sindaco Riccardo Righi, e la vicepresidente dell’Unione delle Terre d’Argine, Caterina Bagni, che hanno sottolineato l’importanza di diffondere la cultura della conciliazione come alternativa al contenzioso giudiziario. Durante l’incontro sono stati illustrati strumenti pratici per risolvere controversie con la Pubblica amministrazione senza dover ricorrere al giudice, in ambiti come il servizio idrico, la telefonia, l’energia e i trasporti. L’approccio interattivo del seminario ha permesso ai partecipanti di comprendere concretamente le modalità di accesso a questi servizi, generando un vivace dibattito e molteplici spunti di riflessione. L’ampia partecipazione e il forte interesse dimostrano come l’accesso a strumenti di conciliazione sia un tema di grande rilevanza per cittadini e imprese. L’evento è stato promosso da Unimore, nell’ambito delle attività di Public Engagement e patrocinato dall’Unione delle Terre d’Argine, dal Comune di Carpi e da altri Enti Istituzionali.