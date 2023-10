Liti violente, bar chiuso 10 giorni

Mercoledì pomeriggio a Sassuolo, i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza – della durata di 10 giorni – a carico di un bar del centro cittadino. La sospensione è scaturita proprio dalla proposta avanzata dai Carabinieri al Questore di Modena, a seguito di numerosi interventi effettuati sul posto dai militari dell’Arma nel corso dell’ultimo periodo. Non solo: nell’ultimo periodo i militari sono intervenuti spesso per sedare liti, in alcuni casi diventate violente e con l’uso di armi improprie, tra clienti del medesimo esercizio perlopiù scaturite da banali discussioni. In altre occasioni, i Carabinieri hanno arrestato un cliente sorpreso con droga nel locale e segnalato altri due avventori clienti del pusher. I fatti hanno consentito la presentazione in via d’urgenza della proposta di chiusura, immediatamente accolta dal Questore.