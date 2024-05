Litiga con un parente e aggredisce un medico

Nuovo caso di aggressione a personale sanitario. Questa volta è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola, come denunciato dalla stessa Ausl. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo domenica pomeriggio è entrato al pronto soccorso per cercare un suo familiare e litigare con lui. Tutto ciò nonostante i tentativi del personale di calmarlo, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri. "L’Azienda Usl di Modena – specifica infatti l’azienda sanitaria in una nota - condanna fermamente l’aggressione verbale e fisica avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 12 maggio ai danni del personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale di Vignola".

La stessa Ausl continua: "Un uomo, recatosi in pronto soccorso per motivazioni non sanitarie allo scopo di cercare un famigliare, avendolo visto all’interno della sala d’attesa, ha fatto irruzione colpendo ripetutamente la porta d’ingresso della sala d’attesa, sfondandola e riuscendo a entrare, senza fermarsi a chiedere informazioni al personale del triage. Una volta dentro ha iniziato il litigio con il familiare, nonostante i tentativi da parte del personale sanitario di calmarlo. All’arrivo del medico di turno, che a sua volta ha tentato di riportare la calma, l’uomo ha spintonato il professionista minacciandolo anche verbalmente. Con l’arrivo dei carabinieri, allertati immediatamente, la situazione è stata finalmente contenuta. Il personale sanitario non ha riportato fortunatamente nessun tipo di lesione".

Sempre dalla direzione dell’Ausl commentano: "L’aggressione fisica e verbale avvenuta al pronto soccorso di Vignola, che ricordiamo può diventare oggetto di denuncia alle forze dell’ordine, è l’ennesimo comportamento irricevibile verso i professionisti che operano esclusivamente nell’interesse della salute dei cittadini". Anche nella sola provincia di Modena, casi come questo non sono isolati. Per rimanere all’episodio più recente, un’analoga denuncia è stata formulata sempre dall’azienda sanitaria per la giornata di giovedì 9 maggio, all’ospedale Ramazzini di Carpi. In questa occasione "un uomo – ha riferito Ausl - parente di una paziente giunta in pronto soccorso tramite ambulanza, ha proferito insulti contro medico e infermieri, in quanto in disaccordo con l’iter diagnostico e terapeutico deciso. La donna è stata presa in carico nell’arco di quattro minuti e proprio durante la visita il famigliare ha insultato il personale, interrompendo di fatto l’attività per un tempo prolungato. Un comportamento irricevibile in ogni contesto, ancora di più se messo in atto sul luogo di lavoro e all’indirizzo di professionisti che operano esclusivamente nell’interesse della salute dei cittadini. Atteggiamenti e gesti che si verificano purtroppo troppo spesso...: non solo aggressioni…, ma anche azioni che appaiono irrispettose e aggressive, quali la ripresa video con il proprio cellulare di una visita, di un esame o di un colloquio medico, effettuata con atteggiamento ritorsivo, come già accaduto più volte, di recente alla Casa della Comunità di Castelfranco Emilia". Le eggressioni verso gli incolpevoli operatori sanitari sono un fenomeno preoccupante. È giusto porre rimedio a una situazione che a mette a rischio l’incolumità di medici e infermieri.

Marco Pederzoli