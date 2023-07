Litiga in strada e aggredisce un poliziotto

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino straniero di ventotto anni per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 15, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Vittorio Veneto per una segnalazione di lite tra due cittadini stranieri, uno dei quali si era poi allontanato a bordo di una bici. All’arrivo della Polizia, il 28enne, che presentava alcune escoriazioni agli arti superiori e inferiori e la maglietta strappata, ha posto in essere nei confronti degli agenti un atteggiamento ostile e aggressivo, per sottrarsi al controllo.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto presumibilmente all’assunzione di alcool, ha colpito al volto uno degli operatori con un calcio.

Durante l’accompagnamento in Questura, ha danneggiato la portiera dell’auto di servizio e una volta all’interno degli uffici ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, strattonando e minacciando gli operatori.

L’agente di Polizia colpito al volto ha riportato lesioni con prognosi di 5 giorni. Anche lo straniero, visto lo stato di alterazione, è stato accompagnato in ospedale, da dove è stato dimesso, con 0 giorni di prognosi, la mattina seguente.

La posizione dell’indagato, cittadino ucraino richiedente protezione internazionale, è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.