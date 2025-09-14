l’Its inaugura i laboratori, investiti 3 milioni

Its biomedicale ha inaugurato ieri i nuovi laboratori realizzati con fondi Pnrr pari a 3.2 milioni di euro, 700mila dei quali concessi in agosto. Punta avanzata del sistema formativo regionale post diploma questi laboratori altamente tecnologici forniranno agli studenti dei 7 corsi che partecipano alla Academy della Bassa di acquisire competenze per potersi da subito integrare nel tessuto produttivo del territorio, supportando la competitività delle 120 imprese di questo distretto primo in Europa, e secondo al mondo. E su questa capacità di generare innovazione ed essere stimolo per le imprese ha insistito nel suo intervento il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla.

"L’investimento nei laboratori dell’Its biomedicale – ha sottolineato Colla - consentirà ai nostri giovani di studiare e formarsi in un ambiente d’eccellenza, attrezzato con le migliori tecnologie disponibili. Ragazze e ragazzi potranno acquisire le competenze che, se da un lato consentiranno loro un adeguato riconoscimento professionale, dall’altra serviranno alle imprese del settore per continuare a sviluppare prodotti sempre più efficaci e a crescere. Un’operazione che è dunque un grande investimento per la tenuta del nostro ecosistema biomedicale ma anche per la tenuta della nostra Sanità".

Con lui alla cerimonia erano presenti molte altre autorità: il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro, la sindaca di Mirandola Letizia Budri, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi, il presidente dell’Ucman Claudio Poletti. "Questi nuovi laboratori – ha aggiunto Budri - rappresentano una grande opportunità. Un passo in avanti decisivo per avvicinare ancora di più la formazione tecnica alle esigenze delle imprese del distretto e non solo. Offrire ai giovani percorsi formativi di alto livello significa investire sul futuro, valorizzare il capitale umano e rafforzare la competitività di un distretto che continua a crescere grazie all’innovazione e alla sinergia tra scuola, istituzioni e imprese".

Sono 7 i nuovi laboratori hi-tech dell’Academy Biomedicale che per come sono attrezzati e concepiti consentiranno l’acquisizione di competenze nel campo di: robotica; stampa 3D; stampa 3D bioprinting; clean room (camera Bianca); intelligenza artificiale; usability; telemedicina. "Serviranno – ha spiegato la presidente Its biomedicale Giuliana Gavioli - per essere completamente integrati nell’attività formativa. Pertanto, la nostra attività formativa sarà un’attività laboratoriale, quasi come un’attività sul campo, finalizzata a formare i tecnici per le imprese e diminuire la distanza che c’è tra formazione frontale e quella che è un’applicazione pratica all’interno del sistema produttivo".

