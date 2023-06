’Live Pievepelago’, ciak si gira Al via le riprese del nuovo spot Promuoverà il turismo tutto l’anno

Sono in corso le riprese del nuovo spot promozionale ’Live Pievepelago 2.0’ ideato dall’associazione Pievepelago Per Te APS e che vedrà la luce entro la fine dell’anno. "Abbiamo voluto confermare questo nuovo progetto perchè crediamo che sia la strada più efficace per valorizzare e promuovere le tante bellezze del nostro territorio – afferma Daniele Vignocchi (presidente dell’associazione) – dopo il successo dello spot ideato nel 2019. Successo non solo in termini di visualizzazioni, ma anche di affluenza turistica". Il nuovo progetto, che prende il nome di ’Live Pievepelago 2.0’ si discosterà dal precedente in quanto includerà anche tutto ciò che riguarda le attività, sia sportive che ricreative, che è possibile svolgere durante il periodo invernale a Pievepelago e nelle zone limitrofe. "Se nel precedente spot abbiamo voluto concentrarci esclusivamente sul periodo estivo mostrando le nostre aree sportive, passando per la piscina all’aperto, ma anche le nostre bellezze naturalistiche più famose, come il Lago Santo, il Lago Baccio e i monti Rondinaio e Giovo, questa volta le immagini ci mostreranno altre mete anche invernali" prosegue Paolo Nizzi, che segue per l’associazione l’intero progetto. "L’inizio delle riprese rappresenta la concretizzazione di un progetto ben definito ideato da un gruppo di giovani ragazzi del nostro territorio" aggiunge Mirko Soffiatti, vicepresidente e responsabile del progetto ’Gruppo Giovani’. Nelle prime riprese sono stati coinvolti i ragazzi della Straydogs School, i quali promuovono e realizzano diverse attività come trekking, bike e ciaspolate. Il progetto è patrocinato dal Comune di Pievepelago e dalla Regione e conta sulla collaborazione di altre associazioni del territorio come il CRP Bortolotti e la Valle dei Briganti.

g.p.