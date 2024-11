Lo ius scholae per la riforma della cittadinanza

Il Parlamento riformi al più presto la concessione della cittadinanza basandosi sullo Ius Scholae. È la richiesta contenuta nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Modena su proposta di Pd, Avs, M5s, Spazio democratico, Pri-Azione-Sl e Modena Civica e con il voto a favore dei proponenti (contrari FdI e Lega Modena; astenuta Modena in ascolto). La mozione invita l’amministrazione a coinvolgere i parlamentari modenesi per l’approvazione della riforma, a promuovere i valori del diritto di cittadinanza in collaborazione con le scuole e gli enti culturali, a organizzare percorsi informativi sul conseguimento della cittadinanza italiana a 18 anni per tutti i minori stranieri residenti nel territorio comunale e per le loro famiglie.

Il documento chiede anche che i parlamentari modenesi si attivino per approvare norme diversificate per l’acquisizione dei documenti utili a ottenere la cittadinanza per i Paesi i cui governi mettono a rischio la libertà personale in caso di rientro delle persone interessate; che il Comune si impegni a combattere ogni forma di intolleranza, razzismo e discriminazione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e che incentivi momenti di discussione pubblica sui temi della cittadinanza e dell’integrazione. Invita, infine, a proseguire l’esperienza di Bambino=Cittadino coinvolgendo l’Unicef e le scuole della città.

Nelle premesse, il documento ricorda che, in base alle leggi vigenti, le persone nate in Italia da genitori stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana dopo aver raggiunto la maggiore età, dimostrando di avere avuto residenza in Italia senza interruzioni fino a 18 anni.