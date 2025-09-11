Lo scandalo Amo. Esposto di Fd’I alla Corte dei Conti: "Agire su Reggianini"

Non si ferma Fratelli d’Italia e rilancia sul caso aMo annunciando le iniziative che saranno messe in campo. "Dopo aver registrato la bocciatura, da parte della maggioranza, della nostra mozione – che chiedeva di procedere con un’azione di responsabilità anche nei confronti dell’ex amministratore unico ed ex segretario del Partito Democratico, Reggianini – abbiamo deciso di andare avanti nel rispetto dei cittadini modenesi – attacca il capogruppo in consiglio comunale Luca Negrini – La nostra mozione chiedeva inoltre di denunciare al collegio sindacale l’utilizzo improprio della carta di credito aziendale, i prelievi in contanti effettuati allo sportello dallo stesso Reggianini, e segnalava la necessità di verificare le spese di rappresentanza, affinché si procedesse al recupero integrale delle somme e alla piena trasparenza nella rendicontazione. Tutto ciò è stato osteggiato dalla maggioranza, guidata dal Partito Democratico, che per l’ennesima volta ha levato gli scudi a difesa del proprio ex segretario e collega di partito. Non possiamo accettare questo continuo modus operandi tipico della sinistra, che ha già condannato l’impiegata e assolto l’ex amministratore Reggianini, applicando il solito garantismo a senso unico, fondato sull’appartenenza partitica. Per questo motivo depositeremo un esposto alla Corte dei Conti e una denuncia al collegio sindacale, affinché siano messe in campo tutte le azioni necessarie al pieno recupero delle somme e alla tutela dell’interesse pubblico".

Una decisione forte che vuole segnalare il fatto che "non si stanno mettendo in campo tutte le misure necessarie affinché venga recuperato l’intero importo, come richiesto dalla stessa Corte dei Conti, la quale – nell’esposto giunto in Piazza Grande – ha espressamente indicato di ’attendere tutte le azioni volte a preservare il valore della partecipazione sociale, anche con riferimento al ripristino delle risorse eventualmente venute a mancare per effetto di azioni delittuose e ascrivibili a soggetti appartenenti alla società".

"Si tratta di una richiesta chiara –incalza Negrini – alla quale si continua a far finta di non guardare, nel tentativo di spostare l’attenzione e coprire le responsabilità politiche, che in questa vicenda ricadono interamente sul Pd. Ricordiamo, infatti, che il Pd ha espresso l’ex amministratore, l’ex direttore e anche l’attuale amministratore. Per questo continuiamo a ribadire come vi sia un evidente problema di opportunità e quanto sia necessario procedere alla sostituzione anche dell’attuale vertice, nella doverosa ricerca di un profilo terzo, autorevole e non riconducibile al Partito Democratico".

"Continuiamo a ribadire anche che controllato e controllore non possono appartenere allo stesso partito, a maggior ragione in una fase così delicata. La comunicazione inviata da Rosati alla Corte dei Conti, che segnala nero su bianco il prelievo di oltre ventimila euro riconducibili all’ex amministratore e non contabilizzati, rappresenta la pietra tombale sulla linea difensiva del Partito Democratico. Questo documento dimostra che Reggianini era consapevole e parte attiva di quanto accaduto. Al netto della questione penale – nella quale si accerterà che fine abbiano fatto quei soldi e se siano state commesse azioni illegali – a noi interessa che venga recuperata la totalità della cifra, procedendo tramite la medesima azione portata avanti nei confronti dell’ex dipendente. Il re è nudo, e non ci fermeremo finché l’ultimo centesimo dei più di 530 mila euro sottratti non tornerà nelle casse della società", termina Negrini.

Dello stesso avviso è il consigliere comunale e regionale Ferdiando Pulitanò che annuncia il terzo elemento in campo.

"Da quando è esploso questo scandalo – denuncia Pulitanò – l’atteggiamento del Partito Democratico modenese è stato semplicemente vergognoso, volto a coprire le gravi negligenze gestionali dell’ex amministratore, loro ex segretario. Nessuno ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto, nemmeno dopo le pesanti dichiarazioni della Giunta regionale, che di fatto ha scaricato il Pd modenese. La Giunta De Pascale ha infatti annunciato che valuterà la possibilità di trattenere, in proporzione al danno subito, i prossimi trasferimenti regionali: a pagare il prezzo degli errori clamorosi e delle omissioni di chi era chiamato a guidare un’azienda pubblica, saranno i modenesi, il nostro trasporto pubblico locale e, in particolare, tutti coloro che ogni giorno utilizzano i mezzi per andare a scuola o a lavorare".

"La Regione ripartisce alle Agenzie per la mobilità le risorse del Fondo nazionale trasporti, oltre alle risorse proprie destinate al funzionamento del servizio di trasporto pubblico – conclude Pulitanò – Anche per questo motivo chiediamo che la Regione assuma una posizione politica e amministrativa chiara e netta. Ed è proprio per questo che abbiamo presentato una risoluzione che impegni la Giunta a costituirsi parte civile nel futuro processo penale. È giunto il momento di dare risposte certe ai modenesi e di porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela del denaro pubblico".