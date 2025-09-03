Lo scandalo Amo : "Fondi e progetti europei, nessuna rendicontazione"

Che fine hanno fatto le rendicontazioni Amo (Agenzia per la mobilità di Modena) dei progetti europei in cui probabilmente erano riportate le spese dei vari viaggi? La Regione non li ha.

È questo il quadro che emerge dall’atto ispettivo presentato da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione.

"Sappiamo bene che negli ultimi anni Amo è stata protagonista in quattro maxi progetti europei e, nonostante nella nota integrativa ai bilanci non fossero indicate significative spese di viaggi e di rappresentanza, questi percorsi all’estero sono stati fatti. Con questa ricerca volevo conoscere se l’ente regionale che si occupa della promozione dei territori con i fondi UE fosse stato coinvolto. Invece la Regione, che di solito impiega mesi per rispondere alle istanze, in meno di cinque giorni ha messo nero su bianco che non c’entra nulla con questa vicenda e che la rendicontazione non è mai stata visionata da viale Aldo Moro".

I quattro progetti finiti sotto la lente di Forza Italia sono stati finanziati dai Programmi Interreg V-B Central Europe 2014-2020 ed Interreg VI-B 2021-2027 vedono la Città di Vienna in qualità di Autorità di Gestione e negli anni Amo si è interfacciata con altri enti per l’affidamento della sua quota di rendicontazione tra i quali il Ministero degli affari regionali tedesco ad il ’Lead Partner’ Ernst&Young Advisory Ltd. Sede di Rieka.

"Si precisa – ha spiegato a Forza Italia Francesco Raphael Frieri, direttore generale del settore ’Risorse, europa, innovazione e istituzioni’ – che in primo luogo nessuna struttura regionale è coinvolta nel processo gestionale e, in secondo luogo, Art-ER non svolge alcuna funzione di supporto all’Autorità di Gestione (Città di Vienna) correlata al processo di rendicontazione. L’unica funzione che svolge la Regione nel programma Interreg Central Europe è quella di supportare il territorio nella presentazione delle proposte progettuali e di monitorare successivamente i risultati raggiunti. "La Regione sa quindi esattamente il percorso fatto dalla documentazione ma sostiene di non averla mai visionata. Su questa vicenda – incalza Pietro Vignali – presenterò una nuova interrogazione all’Assemblea legislativa per conoscere i risultati ottenuti grazie a questi fondi europei e la congruenza tra le spese deliberate, la mission istituzionale dell’agenzia e il ritorno dei fondi europei sul territorio. Dietro a questi progetti con titoli roboanti, Youmobil, Opti-Up, RegiaMobile e RUmobil, quali sono stati i risultati ed i vantaggi ottenuti per il trasporto pubblico?".

"È evidente – conclude Antonio Platis, vice coordinatore regionale Fi – come il filone delle trasferte e dei numerosi viaggi all’estero sia centrale per comprendere a tutto tondo la vicenda del maxi-ammanco registrato da Amo. Serve un’operazione trasparenza da parte del nuovo amministratore dell’Agenzia rendendo subito pubblico ogni aspetto della vicenda, anche quelli scomodi come le incongruenze in merito alla copertura delle spese di rappresentanza e sui controlli interni".