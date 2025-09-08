Lo scandalo Amo in Consiglio: "Recuperare tutti i soldi spariti. Si proceda contro Reggianini"

Riparte il Consiglio comunale: nel fitto ordine del giorno spicca il caso aMo, che torna in aula. Fratelli d’Italia non accenna ad arretrare e presenta una mozione che ripercorre lo scandalo e chiede "di mettere in campo azioni specifiche". Ad entrare nel dettaglio del documento che si discuterà in Piazza Grande è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia.

"A seguito dell’ammanco di oltre 530.000 euro di fondi pubblici, spartiti nel nulla e nel silenzio generale - che stiamo continuando a riscontrare da parte tutti gli esponenti della sinistra cittadina e nazionale, come se nulla fosse accaduto - in aula discuteremo della nostra mozione che chiede che si proceda affinché il Comune di Modena si faccia promotore, presso l’assemblea dei soci di aMo, di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, nello specifico dell’ex amministratore unico Reggianini". "Inoltre – prosegue Negrini – chiediamo che si denunci il tutto al Collegio sindacale affinché metta in campo la massima collaborazione nel procedere per fare finalmente chiarezza sull’utilizzo improprio della carta di credito e sulla mancata contabilizzazione di una serie di operazioni attuate dall’ex amministratore unico. Non risulta, infatti, in alcun modo credibile che l’ex segretario provinciale del Partito Democratico ed ex amministratore unico non fosse a conoscenza della vicenda - come in prima battuta i suoi stessi colleghi di partito hanno più volte esposto pubblicamente, mantenendo una linea difensiva preventiva volta alla tutela prettamente partitica di Reggianini. Una linea che continua a rappresentare un problema reale, oltre che un ostacolo al recupero della cifra. A maggior ragione tale difesa viene totalmente smentita dalla comunicazione dell’ex revisore unico Rosati, che proprio alla Corte dei Conti ha presentato un’informativa ufficiale, in cui evidenziava nero su bianco il prelevamento di contanti presso gli istituti bancari, direttamente allo sportello con operatore e a firma di Reggianini, per un importo complessivo di 22.710 euro, nel periodo 2023/2024, mai transitati nella contabilità di cassa e dunque mai registrati: una pietra tombale sulla teoria secondo cui lo stesso non sapesse nulla di quanto stava accadendo".

"Se è corretto procedere affinché sia fatta la massima chiarezza sui comportamenti illeciti dell’ex dipendente - chiarisce Negrini - deve essere altrettanto chiaro che non si può tentare di recuperare solo una parte della cifra, tralasciando l’altra perché investita da un tema politico evidentemente troppo ingombrante. Si deve recuperare la totalità dell’ammanco, al netto del merito inerente al fascicolo degli inquirenti. Dobbiamo mettere in campo tutto il necessario per far rientrare a casa l’abnorme ammanco di soldi pubblici spariti nel nulla. Vi è poi un ulteriore punto di chiarezza da fare: quello, non marginale, delle spese di rappresentanza sostenute negli anni dal 2019 al 2025, sulle quali ad oggi il modus operandi non risulta essere trasparente". "Il PD continua ad applicare due pesi e due misure: inflessibile con l’ex dipendente, ma protettivo con l’ex segretario provinciale e amministratore unico Reggianini. Questo è inammissibile".