Lo scandalo Amo: "L’Agenzia della mobilità non può essere guidata da un esponente del Pd"

"I consiglieri comunali hanno il diritto di richiedere atti e documenti per esercitare il loro ruolo. Ebbene abbiamo presentato due richieste ad aMo. Alla prima è stata data una risposta con svariate omissioni nei punti che erano fondamentali per comprendere la vicenda e le eventuali responsabilità trincerandosi dietro esigenze di riservatezza inesistenti in quanto i consiglieri sono tenuti per legge a mantenere la riservatezza sui documenti a cui hanno avuto accesso; alla seconda è stato risposto con una richiesta di proroga del termine totalmente ingiustificata perché il documento richiesto era nell’ immediata disponibilità dell’amministratore unico. Una proroga di ben 30 giorni per altro ormai scaduti senza che il documento richiesto sia stato fornito".

E’ furiosa Elisa Rossini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia dopo l’ennesimo no all’ennesima richiesta di documentazione su quello che è ormai a tutti gli effetti uno scandalo che ha travolto l’Agenzia per la Mobilità di Modena e costretto alle dimissioni da segretario provinciale del Pd l’ex amministratore unico Stefano Reggianini.

"Al di là della palese violazione dei diritti dei consiglieri comunali - fatto comunque grave da parte di una società partecipata travolta dallo scandalo della sparizione di oltre 500 mila euro di denaro pubblico e su cui è doveroso che i Consiglieri comunali vigilino con pienezza di poteri - c’è un punto politico importante – continua Elisa Rossini – Nei giorni scorsi è emerso da dichiarazioni rese alla stampa dal revisore Vito Rosati che nell’esposto alla Corte dei Conti da lui stesso presentato, oltre ad essere rilevata la condotta della dipendente, risulta evidenziata l’effettuazione di prelievi allo sportello non contabilizzati tra il 2024 e il 2025 da parte dell’ex amministratore unico Stefano Reggianini noto esponente del PD locale per il quale ha ricoperto l’incarico di segretario provinciale".

"A questo punto ci chiediamo – continua Rossini – se il nuovo amministratore unico anch’egli esponente del PD locale abbia la necessaria terzietà per adottare le iniziative a questo punto improcrastinabili - o sollecitare tali iniziative all’assemblea dei soci - dirette a valutare l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore. La mancanza di trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali unita alla mancata adozione di tempestive iniziative nei confronti dell’ex amministratore unico il cui coinvolgimento risulta dall’esposto di Rosati, ci induce a richiedere che l’attuale organo amministrativo rassegni le proprie dimissioni o venga immediatamente rimosso dall’incarico per procedere ad una nomina di un soggetto terzo rispetto al Partito Democratico. Per recuperare i 500 mila euro dei modenesi spariti dalle casse della partecipata occorre coinvolgere tutti i soggetti eventualmente responsabili indipendentemente dall’appartenenza partitica e per farlo è necessario che aMo sia guidata da una figura estranea al PD", conclude Rossini.