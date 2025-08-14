Lo scandalo Amo: "Ormai sono evidenti responsabilità politiche. Qualcuno ne risponda"

Modena, 14 agosto 2025 – "Ormai è evidente: il caso aMo è il simbolo di un intero sistema di potere che, a Modena, ha fallito. A distanza di settimane, resta sempre la stessa domanda, alla quale il Partito Democratico non ha ancora voluto dare una risposta credibile: come possono essere spariti – senza che nessuno se ne accorgesse – quasi 500mila euro da una società interamente pubblica, con dieci dipendenti, partecipata dal Comune e dalla Provincia e guidata da esponenti del Partito Democratico?". A parlare è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

"In questa vicenda – prosegue Barcaiuolo – le responsabilità politiche sono evidenti . Al netto della vicenda giudiziaria, che non ci compete e non intendiamo commentare, resta il tema centrale: chi ha consentito che tutto ciò accadesse? Chi restituirà i soldi sottratti? E chi, oggi, ha il dovere di uscire allo scoperto e fornire spiegazioni pubbliche in merito a un caso di mala gestione che ha minato la fiducia dei cittadini? Non si può far finta di nulla di fronte a un quadro che, giorno dopo giorno, sembra sempre più preoccupante: parliamo di prelievi bancari non contabilizzati, spese pazze, un esposto alla Corte dei conti e dimissioni arrivate solo in seguito a una forte pressione mediatica e politica. Non si tratta solo di chiarire un ammanco contabile, ma di capire se dietro questa vicenda non si celi un modo poco trasparente e autoreferenziale di gestire le società partecipate, dove ruoli e nomine ruotano da anni attorno agli stessi nomi e alle stesse logiche di partito. È tempo che la politica si assuma le sue responsabilità, a partire da chi ha costruito quel sistema e ne ha beneficiato in silenzio per anni", conclude Barcaiuolo.

E sul fronte politico. entro poche settimane, rischia di diventare un caso anche il nuovo direttore in pectore di Amo, Roberto Bolondi, attuale dirigente del settore ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici del Comune che il sindaco vorrebbe al posto del ’sospeso’ Daniele Berselli. Un nome su cui c’è stato più di qualche mugugno, anche in Amo dove uno dei protagonisti assoluti dello scandalo dell’Agenzia per la Mobilità, Berselli appunto, ancora occupa l’ufficio. Secondo quanto si apprende gli ex vertici Amo avrebbero sempre sostenuto di aver scoperto gli ammanchi vedendo un bonifico per la ’trasferta a Londrina’ interamente pagata, a loro dire, da un altro ente, cioè il Comune. Quest’ultimo però ha smentito questa circostanza. Non solo. Esisterebbe un ’avviso di adempimento spontaneo’ dell’ Agenzia delle Entrate, di cui pare non ci sia menzione della denuncia presetata da Stefano Reggianini, risalente a marzo di quest’anno e nella quale verrebbe riscontrata una presunta anomalia per le difformità tra l’imponibile delle fatture elettroniche e l’Iva dichiarata. Attraverso questa comunicazione l’Agenzia chiede ad Amo chiarimenti. La comunicazione, datata 21 marzo, sarebbe stata protocollata a metà aprile, quando cioè i vertici di Amo dicono di aver scoperto ufficialmente l’ammanco.