Lo scandalo Amo : "Trasparenza di facciata. Revisore, asta al ribasso"

Il caso aMo continua a svelare dinamiche sempre più sconcertanti. Prima la bocciatura in consiglio comunale della nostra mozione, che chiedeva di procedere con un’azione di responsabilità anche nei confronti dell’ex amministratore unico ed ex segretario provinciale del Partito Democratico, Stefano Reggianini, con un Pd modenese più intento a coprire che a chiarire, e capace soltanto di applicare il solito garantismo a senso unico, fondato sull’appartenenza partitica. Infine, oggi assistiamo a un nuovo paradosso: l’avviso per la selezione del nuovo revisore dei conti, presentato come una svolta di trasparenza, in realtà presenta un meccanismo al ribasso e rischia di trasformarsi nell’ennesima operazione di facciata che nasconde dinamiche poco trasparenti.

A parlare è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fd’I e commissario per il partito a Firenze. "Per la prima volta – prosegue Barcaiuolo – aMo ha inviato un avviso all’Ordine dei commercialisti per la selezione del revisore legale: una prassi inedita dal momento che finora le scelte erano state fatte – come è del tutto legittimo – internamente. La novità è che l’Ordine ha inoltrato l’avviso a tutti gli iscritti all’albo, chiedendo ai singoli professionisti di presentare, insieme alla propria candidatura, anche una proposta economica. Un’anomalia evidente: o una società stabilisce un compenso chiaro per l’incarico, oppure affida direttamente il ruolo, ma non può certo trasformare la selezione in una sorta di asta al ribasso, in cui il revisore dei conti rischia di essere scelto non per le competenze, ma in base alla richiesta stipendiale. È un meccanismo che, lungi dall’assicurare imparzialità e serietà, finisce per svilire un ruolo di garanzia ed espone ancora di più l’azienda a rischi".

"Altro che nuovo corso. Qui si continua a fingere trasparenza, mentre si prepara l’ennesima operazione di facciata. Prima si sono coperti anni di mala gestione, con il Partito Democratico che ha preferito difendere a oltranza il proprio ex segretario e amministratore unico invece di assumersi la responsabilità politica di quanto avvenuto. Poi, sempre il Pd, ha recitato il solito copione accusando la destra di “strumentalizzare” il caso, mentre certe operazioni bancarie venivano liquidate come un semplice ’eccesso di fiducia’. In seguito, dopo la lettera alla Corte dei Conti che certifica i prelievi effettuati proprio da Reggianini e che avrebbe permesso senza alcun problema di procedere con un’azione di responsabilità, abbiamo assistito alla levata di scudi in Consiglio comunale. Ora si inventano procedure poco chiare, trasformando la selezione del revisore in un’asta al ribasso. Un teatrino che conferma come il problema non siano le regole, ma chi le applica e continua a piegarle per proteggere gli interessi di partito", conclude Barcaiuolo.