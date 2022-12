Lo Schiaccianoci accende la magia delle feste

Lo ‘Schiaccianoci’ del Balletto di Milano arriva a Vignola: l’appuntamento è per stasera alle 21 al Teatro Ermanno Fabbri. Uno spettacolo magico che incanta il pubblico da sempre ed è il balletto natalizio per eccellenza. Realizzato nello stile che contraddistingue la nota compagnia milanese e considerato una delle più belle versioni del celebre balletto tutta made in Italy, è uno ‘Schiaccianoci’ in cui, non solo si ritrova quanto ci si aspetta, dall’albero di Natale, ai topi e soldatini, alle tanto attese danzatrici in punta e tutù, ma si è condotti in un’atmosfera fiabesca di straordinaria eleganza che ha conquistato tante platee nel mondo. Non il consueto ballettone, ma una favola dal gusto attuale che riesce comunque a far sognare. Bellissima la mise en scène di Marco Pesta, dallo stile anni Venti dai toni pastello del salone della festa natalizia dove domina luccicante l’albero di Natale, all’onirica atmosfera dei fiocchi di neve, all’esplosione di colori per le danze del divertissement e del celeberrimo Valzer dei Fiori. Appaiono abbaglianti la Fata Confetto e il Principe, impegnati in una coreografia ricca di virtuosismi che ne sottolinea la bravura. A condurre la vicenda l’eccentrico Drosselmeyer interpretato da Alberto Viggiano; Annarita Maestri e Etienne Poletti vestono i panni della Fata Confetto e del Principe, mentre Carlotta De Mattei quelli di Clara. Il divertissement del secondo atto vede impegnati Alessia Sasso e Davide Mercoledisanto nella danza araba, Giusy Villarà e Mattia Imperatore nella spagnola, Martina Marini e Iroki Inokuchi nella russa, Paloma Bonnin e Emanuel Ippolito nella cinese, Amanda Rose, Gioia Pierini e Luca Novello nella Pastorale.

m. s. c.