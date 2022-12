Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano

Attesa a Vignola per il Balletto di Milano in programa domani al Teatro Ermanno

Fabbri con il suo Schiaccianoci. Non solo si ritrova quanto ci si aspetta, dall’albero di Natale, ai topi e soldatini, alle danzatrici in punta e tutù, ma si è condotti in un’atmosfera fiabesca di straordinaria eleganza che ha conquistato tante platee nel mondo. Bellissima la mise en scene di Marco Pesta, dallo stile anni ’20 dai toni pastello del salone della festa natalizia dove domina luccicante l’albero di Natale. Informazioni e prenotazioni biglietti: [email protected] – 347-877.93.84. Prezzo biglietti da 25 euro.