Lo scontro in Provincia "San Filippo Neri, educatori insufficienti"

Per i consiglieri provinciali di Forza Italia, Antonio Platis (nella foto) e Piergiulio Giacobazzi, "la Fondazione San Filippo Neri dichiara due educatori per turno, ma la Regione ne chiede 4. Abbiamo notato gelo in Provincia, con Muzzarelli che ha abbandonato l’aula. Occorre chiarire subito tutti i bandi". In pratica, secondo gli esponenti di FI occorre chiarire se davvero l’ente che si occupa di accoglienza di minori (che per questo percepisce fondi pubblici), sta fornendo il servizio che la Regione richiede

"Questa mattina ho presentato in Consiglio – spiega Antonio Platis, capogruppo in Provincia – quanto raccolto in questi giorni sul San Filippo Neri. La Fondazione ha dichiarato, nero su bianco con il dettaglio di tutte le ore, di avere al massimo due persone per turno per la Comunità per l’Autonomia e per il Gruppo Appartamento. Il primo ha 12 ospiti il secondo 8. Eppure, la normativa regionale, citata in tutti i bandi del Comune di Modena, prevede che per la comunità ci sia il rapporto di un operatore ogni 7 minori e per il gruppo 1 ogni 6. Ne consegue che, per rispettare la normativa, dovrebbero essere in servizio 4 educatori e non la metà. Sabato, domenica e festivi il rapporto scende addirittura ad un solo operatore in servizio dalle ore 8 alle ore 17 per i 20 minori ospitati".

Platis fa sapere che il Presidente della Provincia Fabio Braglia ha preso atto della problematica e si è preso subito l’impegno di convocare la presidente del SFN Luciana Borellini e invitarla a riferire direttamente in consiglio. "E’ evidente a tutti – chiosano gli esponenti di Forza Italia Antonio Platis e Piergiulio Giacobazzi – che gli Enti devono immediatamente chiarire tale circostanza visto che hanno percepito cifre da capogiro pari a oltre 75 euro a ragazzino. Le regole vanno rispettate sempre e se c’è stato un errore va subito chiarito".

"Il compito di verifica dei requisiti delle strutture – precisa Piergiulio Giacobazzi, capogruppo nel capoluogo - è normato chiaramente e impone al Comune di Modena i controlli puntuali in tutte queste strutture. A questo si aggiungono le responsabilità di stazione appaltante. Già nelle prossime ore, alla luce di questa documentazione che porta a galla una situazione da sempre attenzionata, chiederò all’Amministrazione Comunale un dettagliato report".

"La politica – chiosano gli azzurri – deve prendersi le responsabilità di questa situazione e chiarire immediatamente, soprattutto perché stiamo parlando di minori. La politica dello struzzo che ha caratterizzato la sinistra a Modena deve terminare e chi percepisce centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici deve essere cristallino e trasparente".

"Per il buonismo e l’approssimazione – chiudono Platis e Giacobazzi – non c’è spazio su questo tema".