Lo scontro sul Pnrr "Noi portiamo risultati, da Muzzarelli e Pd solo piccole ’furberie’"

"Le accuse del Partito Democratico fanno ridere e se non ci fosse da piangere dovremmo solo scegliere se utilizzare la carta smeraldo per cestinarle".

Non accenna a spegnersi la polemica tra il Pd e Fratelli d’Italia sull’utilizzo dei fondi del Pnrr, nata dopo l’allarme lanciato dal sindaco Muzzarelli in merito alle Ex Fonderie: "Il Governo ha proposto di stralciare questo progetto dal piano, ora garantisca risorse visto che noi rispettiamo i tempi", ha incalzato il primo cittadino. "E’ un progetto fermo da decenni, come si fa a prendersela con Roma", ha risposto Fratelli d’Italia. E oggi rincara la dose il leader dei ’meloniani’ modenesi, il senatore Michele Barcaiuolo.

Barcaiuolo, il Pd attacca il Governo, lei rivendica i risultati raggiunti. Quali?

"Personalmente, sono molto orgoglioso dell’operato del Governo, dai risultati economici che ci hanno permesso di crescere più di tutti in Europa, alla lotta alla criminalità, agli ultimi provvedimenti come l’abrogazione del vergognoso e deleterio reddito di cittadinanza fino alla tassazione degli extra profitti delle banche per aiutare famiglie e imprese. Per non parlare della credibilità internazionale dell’Italia che sta raggiungendo vette mai toccate in passato".

Il Pd dice che voi esponenti di Fd’I eletti sul territorio pensate più a Roma che a Modena.

"Invece i risultati che siamo riusciti ad ottenere per il nostro territorio ci rendono ancora più orgogliosi. Parlo dei cento agenti di polizia in più per garantire sicurezza, le cinque autoscale per i vigili del fuoco in Emilia Romagna che fanno si che la seconda scala di Modena non sia perennemente in prestito, la drastica riduzione ed il nuovo rinvio di quella follia giuridica voluta dal Pd chiamato ’payback’ che rischiava di mettere in ginocchio il polo biomedicale di Mirandola.

Tutte cose che in dieci anni di governo del Partito Democratico non si erano mai viste. Gli amministratori di Modena, il sindaco, la cheerleader segretario Venturelli insieme a molti esponenti della sinistra locale dovrebbero capire che Modena si difende con la credibilità e non con le piccole furberie".

A cosa si riferisce?

"Per esempio all’inserimento nelle richieste di risarcimenti per l’alluvione di danni che nulla c’entrano con gli eventi atmosferici dello scorso maggio. Sono molti i sindaci di sinistra rispettati dal Governo pur nella diversità di idee, in un sano rapporto istituzionale. Muzzarelli, al contrario, tenta di ritagliarsi il ruolo di leader di una sinistra senza leader a discapito dell’interesse della città".

Sullo stralcio di alcuni progetti dal Pnrr, comprese le modenesi ex Fonderie, cosa dice?

"Il Pnrr è per l’85% un prestito che ci fa l’Unione Europea, le priorità dovevano essere: infrastrutture che siano da volano per la crescita economica, investimenti sulla produzione di energia per renderci sempre meno dipendenti da altri e impiego di risorse destinate alla sanità. Il Comune di Modena invece ha deciso di utilizzare quei fondi per mantenere le promesse che l’amministrazione non era in grado di attuare, come la riqualificazione delle Fonderie e il campo da baseball. Per la ristrutturazione di quest’ultimo, lo skate park e la piscina Dogali il Comune ha riservato il 10% dei 75 milioni previsti. Scelte legittime, ma sulle quali avrebbe dovuto intervenire la lacunosa amministrazione che per molti anni non è riuscita a dare seguito a queste idee. Detto questo, come confermato dal ministro Fitto il piano l’abbiamo trovato così e non ci sarà nessun taglio. C’è un’ultima cosa".

Prego.

"Tengo a dire che gli attacchi, soprattutto su un piano professionale, al nostro capogruppo Elisa Rossini sono deprecabili e miserabili. Elisa è stata in questi anni l’unico avvocato dei modenesi in consiglio comunale. Mi auguro che il consiglio dell’Ordine forense esprima sul punto una presa di distanza a difesa della professionalità di Elisa".

r. m.