Lo scontro sulla bretella. Pigoni all’attacco del Pd:: "Così perdiamo credibilità"

"Investire in infrastrutture e consolidare il rapporto con il nostro tessuto imprenditoriale sono priorità assolute: anche per queste ragioni la Bretella Sassuolo-Campogalliano rimane un’opera fondamentale. Ne faccio una questione di sostanza, innanzitutto, ma anche di credibilità della classe politica che governa questa Regione". Durissimo attacco al Pd modenese da parte di Giulia Pigoni, capogruppo in consiglio regionale del gruppo Italia Viva - Il Centro - Renew Europe: "I veri riformisti guardano avanti, mentre pare che il Pd di Modena abbia voluto dare un contentino agli amici ultras ambientalisti, spostando sempre più il baricentro della coalizione a sinistra, sicuramente – aggiunge – anche per cercare di saldare la traballante alleanza con il Movimento 5 Stelle". Secondo Pigoni, la realizzazione della Bretella Campogalliano-Sassuolo non va per l’ennesima volta rinviata e non c’è nulla da approfondire ulteriormente. "Il cantiere va aperto, in quanto l’opera è ancora necessaria, nonostante tanti anni siano trascorsi da quando originariamente fu pensata. E’ una richiesta che i rappresentanti delle nostre aziende continuano a ribadirci – conferma Pigoni – perché quel tratto di strada che collegherà Sassuolo alla rete autostradale non solo migliorerà l’efficienza e quindi la competitività del nostro territorio, ma eviterà anche code e ingorghi che ancora si presentano nelle strade del distretto e che contribuiscono peraltro al peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo. La politica non può quindi permettersi ulteriori ritardi o ripensamenti". Investire su una infrastruttura viaria, suggerisce ancora Pigoni, non vuol dire non potenziare al tempo stesso il trasporto ferroviario, su cui peraltro si sta già puntando. Secondo la consigliera serve infatti costruire un sistema gomma-ferro efficiente e all’altezza degli altri distretti industriali europei. "Ricordo sempre che la sostenibilità non è soltanto quella ambientale, ma riguarda anche parametri sociali ed economici che troppo spesso vengono dimenticati. Il Pd faccia pace con sé stesso e ribadisca al più presto, come hanno fatto in passato molti suoi rappresentanti di primo piano (Ministri compresi) che la Bretella serve e che si farà. Una posizione condivisa peraltro anche dal presidente della nostra Regione Stefano Bonaccini".

Richieste di chiarezza arrivano, oltre che dagli alleati del Pd, anche dagli avversari politic. Scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi: "La giunta faccia sapere se intende fermare i lavori della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo come vorrebbe il Pd di Modena o affiancare il governo nazionale nella realizzazione dell’infrastruttura".