Lo scoop di Walter Dondi . Quella fatidica domanda che cambiò la storia italiana

È il 12 novembre 1989, una grigia domenica autunnale che sarà l’ultima del Pci, tre giorni dopo la caduta del Muro di Berlino. Walter Dondi (nella foto), giornalista modenese, è di turno a Bologna nella redazione de ’L’Unità’ quando squilla il telefono: "Corri alla Bolognina, c’è Achille Occhetto alla celebrazione del quarantacinquesimo della battaglia partigiana". Sembra un evento rituale come tanti, ma diventa ben altro. All’improvviso la svolta: il segretario del Pci esorta a "non continuare su vecchie strade, ma ad inventarne di nuove". Dondi intuisce che dietro quelle parole c’è un’idea sconvolgente per il più importante partito comunista dell’Occidente. Così incalza Occhetto prima che esca dalla sala: "Segretario, il Pci cambierà nome?", gli chiede più volte. "Tutto è possibile", è la risposta. Ecco la frase con cui la storia irrompe nel quotidiano. Il cronista torna in redazione e scrive un pezzo il cui attacco, come si dice in gergo, non dimenticherà mai più: "La questione del cambiamento del nome è all’ordine del giorno nel Pci". Vuole dare la notizia e fare il suo mestiere fino in fondo, anche se è, al contempo, un militante di partito. Ci riesce: il giornale esce con un titolo cauto in prima pagina, ma non nasconde nulla all’interno, dove il pezzo è pubblicato integralmente.

Il vice caporedattore centrale Marco Demarco se ne assume la responsabilità, alla fine è uno scoop. Nel frattempo l’Ansa si rifugia in un lancio dal titolo generico, anche se il suo giornalista Giampaolo Balestrini ha compreso e scritto la notizia. A quasi 36 anni di distanza la ricostruzione di questa giornata memorabile diventa un libro – ’L’ultima domenica del Pci’, appunto – appena uscito per la casa editrice Bibliotheka, di cui è direttore editoriale un altro modenese, Roberto Alessandrini. Al racconto incalzante di Dondi si affiancano la prefazione di Luca Bottura, un’intervista ad Achille Occhetto e un testo di Michele Serra. Oggi l’autore ha 71 anni e un solido percorso professionale alle spalle: dopo un ventennio a ’L’Unità’ (ha guidato anche l’edizione di Modena), è stato direttore comunicazione di Coop Adriatica e della Fondazione Unipolis. Ma in tutto questo tempo non aveva mai ricostruito in modo così dettagliato la clamorosa vicenda che l’ha visto protagonista. C’è quasi la sensazione che abbia avuto il pudore di parlarne… "È vero solo in parte", spiega Dondi. "Nel ’98 lasciai ‘L’Unità’ e scrissi un libro, ‘Bologna, Italia’, sull’esperienza dell’Ulivo e il modello del Pci in regione. Rievocai anche l’episodio della Bolognina, evitando la prima persona: non amo stare sotto i riflettori. Ora ne scrivo a distanza di tempo: volevo dire la mia, sarebbe stato difficile raccontare in terza persona una vicenda vissuta direttamente. Occhetto mi ha aiutato: l’ho cercato per l’intervista che fa parte del libro: è stato molto cortese, direi quasi affettuoso".

C’è da chiedersi, oggi, se il segretario aveva già in testa di lanciare il sasso nello stagno o se la situazione gli sfuggì di mano… "Di cambio del nome si discuteva", ricorda Dondi. "L’ala riformista premeva, ma l’evento scatenante fu la caduta del Muro. Occhetto voleva proporre il giorno dopo alla segreteria del partito l’avvio della fase costituente di una nuova forza politica democratica, con cambio finale del nome. Mi rispose ‘tutto è possibile’ per non mentire rinnegando il percorso. E d’altra parte non poteva dare per scontato ciò che non era stato discusso con gli organi dirigenti". Ma la fuga in avanti agevolò l’impresa o la rese più difficile? "Di sicuro la mia domanda e la sua risposta gli complicarono la vita, ma al tempo stesso l’operazione fu accelerata. Poi ci sono voluti due congressi, a Bologna e a Rimini, per completarla tra dissidi laceranti. Ma Il nuovo nome non nacque per caso: Salvatore Veca e Michele Salvati lo avevano ipotizzato in un articolo su ‘Rinascita’ del luglio ’89, subito contraddetti da Fabio Mussi che non ne voleva sapere". Dondi non si è fermato a Occhetto: ha contestualizzato la vicenda e cercato le fonti dirette, contattando Demarco e molte altre persone che non sentiva da decenni. Ne è uscita, scrive Bottura nella prefazione, una "dichiarazione d’amore per un certo modo di fare giornalismo". Se ne parlerà in anteprima il 29 agosto, in un incontro pubblico condotto da Roberto Franchini alla Festa dell’Unità di Modena. Presenti, con l’autore, anche Ugo Sposetti, Werther Cigarini e Stefano Vaccari.