Lo scrittore Mencarelli "Le parole salvano"

Lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli sarà tra i relatori del convegno promosso dalla Cooperativa sociale Nazareno di Carpi nell’ambito della 25ª edizione del Festival internazionale delle Abilità Differenti. L’incontro, ‘Le parole della psichiatria & della salvezza’, si svolgerà giovedì alle 18 nella biblioteca di San Domenico (piazza San Domenico 13) a Bologna. Mencarelli è l’autore di ‘Tutto chiede salvezza’ (romanzo vincitore del premio Strega Giovani 2020 e dal quale è stata tratta per Netflix la serie omonima, uscita nel 2022); da poco è uscito il suo ultimo libro ‘Fame d’aria’. "Le parole e la salvezza hanno un rapporto molto stretto – spiega lo scrittore –. Le parole, quelle della scienza, della psichiatria, della neuropsichiatria infantile, sono necessarie per avvicinare l’essere umano alla salvezza. Senza parole, senza quello che la persona fa con le parole, non ci si salva. Appartengo a quell’enorme fetta di persone che nel corso della vita ha avuto momenti di dialogo e di scontro con la psichiatria per un malessere, e che ha trovato nell’arte il proprio sfogo: arte come letteratura, poesia, filosofia. La scienza è certo fondamentale, ma deve trovare un alleato nelle parole per riuscire a dialogare con se stessi e con gli altri". E proprio alle parole Mencarelli ha affidato una sua vicenda autobiografica, quella che racconta in ‘Tutto chiede salvezza’: "Quando avevo 20 anni sono stato ricoverato in un reparto psichiatrico per un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio). A distanza di 26 anni, nel 2020, ha sentito la necessità di riappropriarmi di una fase turbolenta della mia vita, per un senso di onestà verso me stesso".

Maria Silvia Cabri