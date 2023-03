Lo scrittore vignolese Bellucci tra i finalisti del Premio Galilei

C’è anche un vignolese tra i cinque finalisti del prestigioso Premio Letterario per la Divulgazione Scientifica Galileo, giunto alla sua XVII edizione. Si tratta di Devis Bellucci (foto), fisico e divulgatore scientifico, che si è qualificato per la finalissima con il suo saggio ’Materiali per la vita. Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo’, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2022. A selezionare l’autore vignolese è stata la Giuria Scientifica del Premio, presieduta da Telmo Pievani e composta tra gli altri dai noti divulgatori Dario Bressanini e Beatrice Mautino. Istituito nel 2007 dal Comune di Padova con l’intento di diffondere tra i giovani la cultura scientifica e per celebrare il prestigio dell’Università patavina, il Premio Galilei è uno dei più importanti riconoscimenti nazionali per la divulgazione scientifica; ha visto tra i vincitori, nelle passate edizioni, Carlo Rovelli, Piergiorgio Odifreddi, Vincenzo Balzani, Andrea Frova e Benjamín Labatut. I vincitori di quest’anno saranno comunicati il 18 novembre 2023, durante la Settimana della Scienza, in una cerimonia presso l’Aula Magna dell’Università di Padova. Devis Bellucci, attualmente, è ricercatore in Scienza e Tecnologia dei Materiali presso il Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove si occupa di biomateriali per odontoiatria, ortopedia, ingegneria dei tessuti, e materiali compositi. Ha pubblicato ’Perché la forchetta non sa di niente? E altre domande curiose per capire la scienza senza uscire di casa’ (Rizzoli) e ’Guida ai luoghi geniali’ (Ediciclo), dove ha raccontato i più bei siti italiani legati a scienza, tecnologia ed innovazione.

m.ped.