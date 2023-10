Lo scudo dei Lefebvriani : "È il vescovo a tradire i veri dettami cattolici. Le messe? Che scempio"

Uniti contro il vescovo Giacomo Morandi, i fedeli della comunità religiosa di Casalgrande Alto si trincerano a difesa di don Claudio Crescimanno e don Andrea Maccabiani. Nei confronti dei due sacerdoti, questo giovedì, è stato disposto dalla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla il divieto di celebrare altre messe non autorizzate. Altrimenti, per entrambi, si andrebbe incontro a provvedimenti di natura giudiziaria canonica: don Crescimanno verrebbe interdetto, quindi non potrebbe più celebrare né ricevere i sacramenti, mentre don Maccabiani andrebbe incontro all’invalidità dell’assoluzione nella confessione.

Si iniziò due anni fa a parlare di queste messe clandestine a Casalgrande Alto, celebrate in latino e senza restrizioni Covid nonostante la pandemia, in un terreno di proprietà della cooperativa agricola Sant’Isidoro, legata a don Crescimanno, sacerdote originario della Bassa e ordinato dal vescovo di Isernia. A queste celebrazioni partecipava anche l’ex assessore sassolese Corrado Ruini.

Le prime segnalazioni arrivarono alla curia proprio dai parrocchiani della zona: "Mio figlio farà la comunione in un posto strano". A sentire i fedeli di Crescimanno, invece, in quei contesti "non accade nulla di assurdo se non la celebrazione della Messa, il catechismo e l’amministrazione dei sacramenti".

Anzi, quelle celebrate a Casalgrande Alto sarebbero messe degne di essere davvero celebrate, a differenza di ciò che accade nelle altre parrocchie della Diocesi che seguono, in poche parole, una dottrina troppo protestante. "Qual è l’alternativa? - si chiedono i seguaci di Crescimanno -. Prendere parte allo scempio che ogni giorno viene perpetrato a danno di Nostro Signore Gesù Cristo? Assistere a una messa in cui si riceve l’eucarestia in piedi e sulle mani, tanto per citare un esempio, ed essere costretti a ripetere “Io non son degno di partecipare alla Tua mensa?“". Frase che professerebbe "una “fede” protestante atta a cancellare il Sacrificio espiatorio di Gesù Cristo".

Sempre secondo la comunità poi, l’accanimento del vescovo è ingiustificato, soprattutto se nel frattempo "una suora, in Comune a Reggio, pochi giorni fa ha ‘benedetto’ una coppia omosessuale". Una notizia riportata anche dal nostro giornale. O ancora, se "gli ortodossi (scismatici da più di mille anni) celebrano nella chiesa del Cristo e in quella di San Zenone". Senza far mancare poi un inciso sul Remilia Pride di giugno scorso: "Quando alcuni fedeli di un comitato chiesero al vescovo quale fosse la sua posizione a riguardo, seguì il silenzio più assoluto".

Insomma, per la comunità di Casalgrande il vescovo modenese Morandi farebbe meglio a preoccuparsi di altro. "Qualsiasi sia la pena loro inflitta, i sacerdoti (Crescimanno e Maccabiani, ndr) non possono sottrarsi dal motivo per cui loro stessi sono stati ordinati". E tali pene sarebbero "da ritenersi a nostro avviso nulle, poiché è la stessa autorità che le impone a causare questa grave crisi, non facendo e non predicando ciò che la Chiesa ha sempre fatto e predicato". Quanto all’invito del vescovo, rivolto ai due sacerdoti, a ravvedersi e unirsi alla "gioia della comunione cattolica": "Oggi più che mai - chiosano i fedeli - ci pare più una “gioia della protestantizzazione della Chiesa Cattolica”".