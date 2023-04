Lo sfogo di Laura Ferrari "Giustizia, i tempi sono troppo lunghi"

"C’è profonda amarezza e scoraggiamento nei confronti dei tempi della giustizia e soprattutto nella capacità della stessa di fornire risposte e certezze ai cittadini in tempi ragionevoli. Inoltre, se l’Unione Europea avesse una funzione legislativa più organica, con leggi valide sia in Italia che in Spagna, in questo caso, si eviterebbero situazioni di questo genere che si ripercuotono sui cittadini".

Così Laura Ferrari, la studentessa modenese sopravvissuta alla strage degli Erasmus, in Spagna, nel 2016 nel quale persero la vita 13 studenti. Infatti Santiago Rodriguez Jimenez, l’autista del bus che il 20 marzo di quel 2016 si schiantò contro un guardrail, provocando la strage è deceduto per un infarto a 70 anni. Come noto la morte del reo estingue il reato e le famiglie delle 13 vittime, a distanza di sette anni dalla tragedia, non avranno giustizia. Attendevano, dopo anni di battaglie, un patteggiamento ma l’udienza doveva ancora essere celebrata.

"Non partecipavo più al processo penale, dal momento che non mi sembrava una situazione che potesse arrivare da qualche parte – sottolinea la studentessa modenese – le istituzioni spagnole si sono sempre opposte o comunque hanno cercato di frenare il processo. Dall’altra parte, poi, in Spagna c’è una legge che parla abbastanza chiaro, per la quale addormentarsi alla guida ricade tra i ‘fatti umani’ che vanno ad escludere la colpa. In Italia invece c’è il tema della negligenza. Per questo dico che servirebbero leggi ‘organiche’ in Unione Europea". Laura ha preferito percorrere la strada della giustizia civile. "Mi sono concentrata sul processo civile, contro l’assicurazione e siamo in secondo grado perchè entrambi abbiamo appellato la sentenza, arrivata a dicembre scorso. Non posso ancora rivelarne il contenuto: attendiamo ora la prima udienza dell’appello, ad ottobre 2023. L’attesa è pesante, snervante – commenta ancora Laura. Ho 30 anni compiuti, l’incidente l’ho fatto a 23 anni e ancora non ho una risposta precisa da parte dei giudici e prevedo che in tutto trascorreranno dieci anni prima di arrivare a qualcosa. Quindi la riflessione è proprio sui tempi della giustizia italiana, il perchè sia così complicato arrivare ad una decisione da parte dei giudici ma anche sulla necessità di ‘gestire’, prevedere un diritto a livello europeo".

Valentina Reggiani