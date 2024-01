Lo show targato Rezza-Mastrella: "Arte figurativa e drammaturgia. Così creiamo il teatro libero"

Antonio Rezza e Flavia Mastrella, artisti unici "per folle e lucida genialità" (come recita la motivazione del Leone d’Oro alla Carriera ricevuto nel 2018 a Venezia), arrivano nei Teatri ATER con due capisaldi della loro congiunta produzione teatrale degli anni Novanta: ‘Pitecus’, stasera alle 21 al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo e ‘Io’ venerdì al Teatro Troisi di Nonantola. Rezza e Mastrella calcano le scene dal 1987: lui performer-autore e lei artista-autrice, da sempre firmano a quattro mani l’ideazione e il progetto di opere irriverenti e divertenti, anarchiche e surreali. Sono autori di un nuovo linguaggio, che definiscono "comunicazione involontaria", ossia un connubio di arte figurativa e drammaturgia, inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo. Spettacoli assolutamente innovativi dal punto di vista del linguaggio teatrale: "In entrambe le due pièce – afferma l’istrionico e vulcanico Antonio Rezza – io mi muovo tra i quadri di scena, teli di tessuto o teli d’arte di Flavia, che risultano essere un elemento fondamentale, una vera e propria operazione di arte applicata alla drammaturgia. In ‘Pitecus’ (del 1988) prevale la tecnica bidimensionale, mentre ‘Io’ (del 1998) si ha una sorta di evoluzione, i quadri si staccano, e si abbandonano sul proscenio. Sono opere destinate alla storia, il nostro è un teatro ‘shakespeariano’, reso tale dal tempo. Dopo il 1998 abbiamo ‘abbandonato’ questa tecnica, dedicandoci ad altre forme di arte, ma è un repertorio eterno che continuiamo a portare in giro per il mondo".

In ‘Pitecus’ si alternano vari personaggi, alcuni anche storici, un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato, stracci di realtà senza filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici e aggressivi anche argomenti delicati come la malattia, la paura della morte, la solitudine, la diversità, "che vengono analizzati attraverso la lente deformata dalla schizofrenia del nostro essere artisti".

Come anche in ‘Io’, "io realizzo gli habitat, ossia i ‘quadri di scena’ – spiega Flavia - Antonio ci vive dentro, e insieme creiamo il ritmo, in un copione in continuo divenire, dove regna anche l’improvvisazione. La struttura è composta di teli policromi che sono opere d’arte, ispirate all’arte medioevale e a quella contemporanea di Lucio Fontana e Alberto Burri, ma anche elementi funzionali alla costruzione narrativa della pièce". I teli colorati si prestano al racconto in cui lo spazio scenico è in continua mutazione, grazie alla metamorfosi ininterrotta delle scene, entrando e uscendo in continuazione da questi drappi nascono i personaggi e le relative scenette. Rezza si muove tra queste tele, immergendosi in esse, partecipando al loro movimento e mette così in scena una soggettività plurima, una società composta da tanti ‘io’ che non comunicano tra loro, ma vivono in una condizione di estremo individualismo. "Noi siamo per un teatro ‘libero’ – affermano i due artisti – che oggi invece viene messo dentro a tante ‘scatolette’ a causa della normativa sulla sicurezza: ma il teatro è contatto, è coinvolgere lo spettatore".