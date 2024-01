Lo Smile di Samuele Santini. Formula Zeman, gioca e diverte

Se la domenica non volete annoiarvi vi diamo un consiglio, andate a vedere la Pgs Smile. Il 6-0 alla Consolata ha confermato i numeri zemaniani della truppa di mister Samuele Santini (nella foto), che con le ultime 3 vittorie di fila – nessuna nel girone ha fatto 9 su 9 negli ultimi 270’ – si è insediata al 3° posto di Prima "D" al fianco del Maranello, a -2 dal Casalgrande e -6 dalla capolista Monteombraro. Fin qui in 16 gare chi ha seguito i biancazzurri formiginesi si è "gustato" ben 63 reti (quasi 4 di media a gara), frutto dei 36 segnati col miglior attacco e dei 27 subiti. "Con mister Santini si gioca per fare gol – spiega il ds Marco Casini – un atteggiamento sposato in pieno dalla società. Anche dopo la discesa dalla Promozione non è cambiata la nostra filosofia, zero rimborsi spese e al primo posto rimane la valorizzazione dei nostri giovani e dei tanti ragazzi formiginesi, andando in campo sempre per fare un gol più degli altri". Nonostante il 3° posto Casini resta coi piedi per terra. "Tre anni fa dopo la retrocessione dalla Promozione – ricorda – abbiamo rischiato di andare anche in Seconda, quindi l’obiettivo principale è la salvezza. Appena faremo i 6/7 punti che mancano potremo anche fare altri discorsi, ma il girone è davvero tosto con tante corazzate. Già domenica a Colombaro sarà un bel banco di prova. I 15 gol in coppia di Gariboldi e Caselli? Gariboldi è un 2001 che ha iniziato a giocare punta a metà dell’anno scorso, ha uno strapotere fisico e può crescere tanto, Caselli è uno dei centrocampisti più sottovalutati della categoria e con il gioco di Santini si sta esaltando grazie ai suoi inserimenti".

d. s.