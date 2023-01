"Lo spazio comune è sorvegliatissimo"

"Stiamo lavorando con la neo dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Veronica Tomasselli all’istrutturia e stiamo portando avanti la ricostruzione dei fatti. Come ho già spiegato, però, ci sono versioni contrastanti che andranno chiarite". Così la dirigente dell’istituto professionale Corni, Angela Alessandra Milella interviene su quanto accaduto giovedì mattina nel cortile dell’istituto. "Ho riferito le dichiarazioni dei ragazzi e del mio personale: i miei due collaboratori si sono recati sul luogo appena hanno appreso del fatto. Da parte mia e dei docenti c’è la volontà di far rispettare le regole e quando incontro ragazzi che fumano li rimprovero, faccio buttare via la sigaretta e li rimando in classe sempre in maniera severa ma pacifica. E’ una questione delicata: ora stiamo ricostruendo i fatti; le famiglie sono state contattate e dobbiamo avere con loro un’interlocuzione. Quello che posso dire è che dobbiamo lasciare che la polizia e la Procura della Repubblica facciano le loro indagini. Intanto noi mandiamo avanti l’istruttoria senza prendere le parti di nessuno – continua – Non ero presente quando i fatti sono accaduti: so che i ragazzi erano in quattro ma ho appreso del diverbio dagli stessi studenti. Non sono una testimone oculare ma so per certo – afferma la preside – che i ragazzi sono disponibili al dialogo. Sono studenti di seconda; sono piccoli e anzi mi ha sorpreso che un ragazzo così giovane abbia chiamato la polizia: si è dimostrato responsabile. Lo studente ha chiamato la polizia e poi ha messo in viva voce la conversazione: questi sono particolari importanti secondo me, fanno capire che non stanno inventando una favola o un racconto di fantasia". Per quanto riguarda il cortile ‘condiviso’, la dirigente afferma poi: "Questa ala comune, da che sono arrivata, non per farmene un vanto, ora è cambiata. Abbiamo fatto una prima riunione di coordinamento a settembre sulla gestione dell’area cortiliva e infatti abbiamo stabilito delle regole da seguire: sono stati aumentati i cartelli, la segnaletica per il divieto di fumo e sono state fatte circolari. La Provincia ci ha assicurato che potenzierà l’illuminazione del cortile, installando i lampioni e attiverà tutte le videocamere già presenti, che al momento sono spente perchè la Provincia sta facendo i lavori, che sono ancora in corso per adeguare la struttura alla normativa antisismica. Giovedì mattina gli studenti erano all’esterno perchè era il momento dell’intervallo: è plausibile che avessero bevande calde in mano, come hanno riferito, e non sigarette. Come si fa ad accusarli di essere in possesso di ’canne’? Il nostro cortile è sorvegliatissimo", conclude.