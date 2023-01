Lo spettacolo ’Mine vaganti’ non sarà recuperato

La direzione del teatro Comunale di Carpi informa che, per causa indipendenti dalla propria volontà, lo spettacolo ’Mine vaganti’ di Ferzan Ozpetek, previsto nella stagione di prosa il 3 e 4 dicembre dello scorso anno ma rinviato per indisposizione di un interprete, non potrà essere recuperato: "La compagnia – dice il Comunale di Carpi – non è stata in grado di organizzare altre date a Carpi, quindi nei prossimi giorni i possessori di biglietto e gli abbonati riceveranno istruzioni per le rispettive forme di rimborso".